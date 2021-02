Tyler Posey è uno dei primi uomini vip ad essersi iscritto ad OnlyFans, anche con un buon successo, visto che in un giorno ha raggiunto 10.000 iscritti, che hanno pagato 5$ l’uno. Adesso l’iscrizione al suo profilo è gratuita, ma lui continua a guadagnare attraverso i video che invia privatamente ai fan. In una recente intervista l’attore di Teen Wolf (che ha fatto da poco coming out) ha parlato di questa sua nuova avventura (su Bitchy X trovate alcuni suoi nuovi video interessanti).

“OnlyFans è bizzarro. È davvero una specie di drenaggio mentale. Mi sento davvero come un oggetto su OnlyFans. Sto facendo del mio meglio per essere il più possibile artistico con il contenuto che pubblico, perché non voglio che sia solo carne. Non è quello che faccio, non produco contenuti per soli adulti e non voglio portarlo via alle persone che lo fanno per mestiere. Voglio solo essere artistico e rimanere in contatto con i miei fan.

Passo davvero molto tempo senza vestiti, volevo avere una mentalità più aperta sui social media, quindi ho appena iniziato a postare foto e video. Adoro essere in versione nature perché non siamo nati con i vestiti, quindi voglio stare nello stesso modo in cui sono nato. Voglio morire senza abiti, il 2020 è stato un po’ spaventoso, sento come che potrei morire in qualsiasi momento, quindi voglio essere pronto. Ecco perché sono sempre come mamma mi ha fatto”.