Tyler Posey ha deciso di fare coming out dichiarandosi pansessuale (significa che può provare attrazione verso gli altri individui indipendentemente dal loro genere sessuale, quindi uomini, donne e persone non binarie).

“Io amo tutti, sono stato anche con ragazze trans. Non mi interessa cosa pensa la gente, io sono a mio agio con il mio orientamento. La gente che critica e ride di me? Non mi importa. Chi discrimina le persone trans fa schifo”.

Durante un’intervista rilasciata per l’emittente radiofonica Sirius XM, il conduttore ha chiesto all’attore come mai è uscito allo scoperto: “Mi hanno contattato per chiedermi se avessi visto del tuo coming out, del fatto che ti eri dichiarato bisessuale o pansessuale. Io ho detto di no. Comunque hai fatto una grande passo, cosa ti ha spinto? Hai fatto coming out su Instagram stories?“.

Il protagonista di Teen Wolf (che recentemente ha baciato Benjamin Mascolo) ha spiegato che ha deciso di parlare più per chi lo segue e per i ragazzi che non trovano il coraggio di essere sé stessi, piuttosto che per puntare la luce su di lui.

“L’ho fatto su Instagram. Una mattina mi sono svegliato e ho letto di queste ragazze trans che vengono picchiate, aggredite, discriminate. Questo mi ha fatto arrabbiare. Volevo puntare l’attenzione su certe cose. So che ci sono molti ragazzi che mi seguono e anche qualcuno che guarda a me come un esempio e volevo dire loro che possono essere chi si sentono di essere, amare chi vogliono. Ci sono stigma su troppe cose”.

Tyler Posey es pansexual, más razones para amarlo <3 — ୧`‚ ᴅʀᴀɢᴏɴᵈᵉᶜᵒᵐᵒᵈᵒˏ`୭🍉 (@GreenDragon_66) October 19, 2020

I just found out @tylergposey is pansexual and I just became 10000% times more attracted to him 🤤 🥵 — 🌵indigenousunity🌵 (@addisuns) October 18, 2020

Non è finita qui, perché il mese scorso Tyler Posey è sbarcato su OnlyFans e ieri ha fatto una live durante la quale ha regalato diverse gioie (trovate tutte le clip su Bìtchy X) ed ha anche rivelato di essersi divertito con ragazzi, ragazze e donne trans.

Speriamo che altri colleghi di Tyler seguano il suo esempio ed escano dall’ombra.



Le confessioni di Tyler Posey.