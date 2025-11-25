14.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Tyler Herro torna a giocare con i Miami Heat

Da stranotizie
Il giocatore della Miami Heat, Tyler Herro, è pronto a fare il suo debutto stagionale contro i Dallas Mavericks. Herro aveva subito un intervento chirurgico al piede il 19 settembre e ora si unirà a una squadra che vanta 11 vittorie e 6 sconfitte, con quattro vittorie consecutive. La squadra della Miami Heat sta giocando un’ottima partita, con una media di 124,9 punti per partita, e ora potrà contare sul loro miglior marcatore della scorsa stagione.

Herro aveva avuto problemi di salute nella scorsa stagione, con un’impingement al piede sinistro, e poi si era infortunato alla caviglia durante un allenamento estivo, il che lo aveva portato a decidere di sottoporsi all’operazione. Nella scorsa stagione, Herro aveva segnato in media 23,9 punti, 5,5 assists e 5,2 rimbalzi per partita.

In sua assenza, Norman Powell ha aiutato a coprire il carico offensivo, segnando in media 24,9 punti per partita. Tuttavia, Powell si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato una distorsione leggera alla coscia sinistra e non giocò contro i Mavericks. Anche gli altri giocatori della Heat, Andrew Wiggins e Nikola Jovic, resteranno fuori per la partita contro Dallas a causa di infortuni.

