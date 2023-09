Twozoh Silm Cavi HDMI Angolo verso Basso 90° Gradi 0,3M, Cavo HDMI Ultra Sottile Supporto 3D/4K@60Hz

Silm Cavi HDMI Angolo verso Basso 90° Gradi

Descrizione prodotto

Ampia Compatibilità

Cavo HDMI ultrasottile e sottile Può essere utilizzato in computer, macchina da gioco PS3/XB0X, macchina Blu-ray BD, TV digitale, TV al plasma, TV LCD, proiettore, videocamera, videocamera DV, TV via cavo, audio, lettore DVD, monitor, guida di gioco, ecc.

Ultra Sottile Flessibile

Cavo HDMI ultrasottile e sottile Angolo verso Basso 90° Gradi, facile da appendere alla parete TV, appendere alla scatola, monitor, ecc, collegato per l’uso, facile cablaggio, evitare piegature.

Conduttività

Connettori placcati oro resistono alla corrosione, migliorano la durata, garantiscono una trasmissione stabile del segnale, il foglio di alluminio riduce le interferenze elettromagnetiche.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,6 x 11,7 x 1,6 cm; 20 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 aprile 2022

Produttore ‏ : ‎ Zhonghua

ASIN ‏ : ‎ B09XHW8C8W

Numero modello articolo ‏ : ‎ HD-016-0.3M-U

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

