Twozoh – Cavo HDMI Ultra sottile da 3M, Cavo HDMI estremamente flessibile, Cavo HDMI supporto 3D/4K 60Hz, 2160P, 1080P

Descrizione prodotto

Ampia compatibilità

Compatibile con tutti i dispositivi HDMI. Supporta tutte le funzioni HDMI ad alta velocità con una porta HDMI completa, laptop, proiettore, HDTV, PC, TV Stick, Roku, lettore DVD Blu-ray, MPS3/PS4, Xbox, ecc.

Ultra sottile e flessibile

Il cavo HDMI ad alta velocità ultra sottile e flessibile con diametro si adatta in spazi ristretti, facile da trasportare e utilizzare progettato per applicazioni cardaniche, stabilizzatore e impianti di perforazione in cui è richiesta flessibilità e instradamento dei cavi compatto.

Cavo HDMI 4K

Cavo HDMI sottile 4K@60Hz HDMI Cavo supporta risoluzione fino a 3840 x 2160 HDR 3D e 32 percorso audio e banda 18Gbps con alto livello di resistenza EMI, fornendo un’esperienza visiva vivida

Massima durata

I connettori placcati in oro resistono alla corrosione e garantiscono una durata; garantiscono la massima trasmissione. fornire una trasmissione del segnale pura con prestazioni affidabili, colori video vividi e un suono surround spettacolare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,3 x 16,4 x 1,7 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 settembre 2021

Produttore ‏ : ‎ Zhonghua

ASIN ‏ : ‎ B09FT2KRHS

Numero modello articolo ‏ : ‎ 3M

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Cavo HDMI flessibile ultra sottile e flessibile: cavo da HDMI a HDMI ultra sottile ed estremamente flessibile con diametro di 3,2 mm. 50% più piccolo del normale cavo HDMI 2.0 ad alta velocità, facile da trasportare e usare, design flessibile e sottile è la scelta ideale per spazi ristretti.

Alta velocità: Twozoh NUOVO tecnica avanzata cavo HDMI 2.0 ad alta velocità, 4K UHD @60Hz, tra cui 2.0a/2.0b, 1.4a, 18Gbps, consente video senza restrizioni in 4K 2160p (UHD) 1440p (QHD) e 1080p (HD).

Cavo HDMI con design di durevolezza. Cavo resistente con una durata di piegatura di 15000 +, connettori placcati oro 24 K.

