Twozoh Cavo HDMI Flessibile Sottile 0,3M, Cavi HDMI Morbido Ultra Supporto 4K&60Hz/2160P/1080P

e altri dispositivi HDMI abilitati a TV, display, ricevitori A/V e altro ancora. Collega lettori Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, computer,e altri dispositivi HDMI abilitati a TV, display, ricevitori A/V e altro ancora. Il cavo ad altissima velocità supporta il trasferimento di 18 Gbps ed è retrocompatibile con

versioni precedenti di HDMI (1.3/1.4/2.0/2.0a/2.0b), HDMI 2.0b compreso Mirror & Extend

modalità, Ultra HD4K 2160p, HD 2K 1080p, QHD 1440p, HDCP 2.2, colore profondo a 48 bit. Il cavo HDMI 2.0 ad alta velocità di tecnica avanzata trasmette la velocità

fino a 18Gbps di larghezza di banda e può essere compatibile. Trasmettere video e foto su

velocità della luce senza dover attendere il buffering. Connettori in metallo placcato oro 24K, resistenza alla corrosione e all’ossidazione, lungo- uso termine di ruggine, trasmissione del segnale è ancora stabile. La frequenza di aggiornamento supporta 4K a 60 fps (4K a 60 Hz), ti aiuta a ottenere un ultra-HD fluente

video, niente fiocchi, nessun ritardo. Plug and play, non c’è bisogno di installare plug-in, non c’è bisogno di aspettare

buffering, schermo di sincronizzazione a doppio specchio, giochi, guardare film sono più fluidi e chiari.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,6 x 11,6 x 0,8 cm; 20 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 luglio 2022Produttore ‏ : ‎ ZhonghuaASIN ‏ : ‎ B0B5ZRF73ZNumero modello articolo ‏ : ‎ HD-021-0.3MPaese di origine ‏ : ‎ Cina

Ampia compatibilità: Compatibile con tutti i dispositivi HDMI, tra cui lettori Blu-ray, Fire TV, Apple TV, HDTV, PS5, PS4, PS3, Cable box, Xbox One, Xbox 360, laptop, ecc.

Trasmissione stabile: Il cavo HDMI a HDMI dispone di conduttori in rame 38AWG, tripla schermatura e connettori placcati in oro per alte prestazioni.

Flessibile e durevole: Resiste a oltre 10.000 curve di durata. Non dovrai più preoccuparti che il connettore si pieghi, esce dall’alloggiamento o addirittura di essere lasciato nella porta HDMI del televisore causando danni.

Garanzia di qualità: Twozoh offre 12 mesi di garanzia per questo cavo HDMI. Non esitate a contattarci per una sostituzione se ha qualche problema di qualità all’interno della garanzia.

4,99 €