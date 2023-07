Twozoh Cavo HDMI 1M, Nylon Intrecciato Cavi HDMI Supporta 4K 60Hz HDR 2.0/1.4a, Video UHD 2160p, Ultra HD 1080p, 3D, compatibile PS5, PS3, PS4, PC, proiettore, 4K UHD TV/HDTV, Xbox

Descrizione prodotto

Compatibilità universale

Ampiamente compatibile con PS5/PS4/PS3, Xbox One/Xbox 360, TV 4K, lettore Blu-ray, computer, proiettore, monitor e display.

Costruzione superiore

Placcato in oro, realizzato con resistente alloggiamento in lega di zinco e rivestimento intrecciato in nylon senza grovigli.forte durata. Elevata resistenza contro le interferenze elettromagnetiche circostanti. Sicuro per tutti attraverso l’ambiente di radiazione nulla

Cavo HDMI 2.0 ad alta velocità e ad alta risoluzione

Supporto 4K @ 60Hz, 4K @ 30Hz, 1080P, 720P e altri formati video, supporta fino a 32 canali audio. Supporto ARC, HDCP 2.2, 48-bit Deep Color, 32 canali audio, Dolby 7.1 e grandangolo 21: 9 formati di immagine video.

Scelta della lunghezza della varietà: 4K cavo HDMI 2.0 da 0,3M a 15M, è possibile scegliere il migliore in base alle proprie necessità.

Garanzia di qualità affidabile: tutti i cavi HDMI sono controllati al 100% e visivamente controllati.Non si procede all’imballaggio finché tutti i parametri non siano in grado di soddisfare le norme.

Progetto di durabilità cavo HDMI: robusto cavo intrecciato con una durata di piegamento di oltre 15000+ 24K connettori placcati in oro.

[Ultra-Resistenti] Assicurano una trasmissione di segnali stabile e affidabile;La schermatura con bracci di Nylon può ridurre le interferenze elettromagnetiche.

