Twitter, utenti non verificati possono leggere 600 tweet al giorno

Nuova tegola (e nuova regola) per gli utenti di Twitter, con il limite di tweet che gli utenti possono leggere. Il proprietario, Elon Musk annuncia in un tweet che “per affrontare i livelli estremi di data scraping”, una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, “e di manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 6000 post/giorno; gli account non verificati fino a 600 post/giorno; i nuovi account non verificati a 300 al giorno”.