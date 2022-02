Twitter ha annunciato la sospensione temporanea delle pubblicità in Ucraina e Russia, per fare in modo che le informazioni di pubblica sicurezza siano accessibili più velocemente e senza alcuna distrazione. Entrando nel dettaglio, Twitter ha reso noto che anche altre funzioni del social network saranno messe in pausa: ad esempio, i consigli su post di utenti che non si segue direttamente saranno disabilitate “in parte”, e nei consigli nel campo ricerca avranno precedenza le informazioni di sicurezza. Il social network ha anche dichiarato di essere al lavoro per evitare qualsiasi manipolazione della piattaforma a fini propagandistici.

Come reazione, la Russia ha bloccato Twitter nel paese, dopo aver fatto la stessa cosa con Facebook. “Continuiamo a monitorare il conflitto in corso e il nostro obiettivo rimane quello di proteggere la sicurezza e l’integrità della conversazione su Twitter“, ha detto la portavoce dell’azienda Katie Rosborough. “Come parte di questo impegno, abbiamo temporaneamente eliminato le pubblicità da Twitter. Restiamo vigili sulla situazione”.