Twitter vira naturalmente a destra? A quanto pare sì. E a dirlo è lo stesso social network statunitense, a partire da un’indagine interna svolta su centinaia di milioni di tweet pubblicati fra il primo aprile e il 15 agosto dello scorso anno in Canada, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone. Cosa ne esce? Che l’algoritmo programmato per distribuire i contenuti sulle timeline, cioè le bacheche dei circa 350 milioni di utenti, favorirebbe appunto i contenuti postati da partiti politici, loro esponenti o testate di destra rispetto a quelle genericamente classificate come di sinistra.