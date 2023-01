Twitter è indietro di 136 mila dollari di affitto a San Francisco, denunciato Musk

Twitter è stata denunciata dal proprietario dell’immobile di San Francisco che ospita gli uffici dell’azienda in California, per un totale di 136.260 dollari di arretrati. Elon Musk, nuovo proprietario della compagnia, ha già iniziato il suo lavoro meticoloso di taglio dei costi, che naturalmente coinvolge anche gli uffici di San Francisco, dove la forza lavoro verrà concentrata solamente su due piani dell’edificio in California Street. Musk ha anche chiuso gli uffici di Seattle, e tagliato l’utilizzo di alcuni server a Sacramento. Tuttavia, non mancano i problemi: Musk è stato denunciato non solo dal proprietario dell’immobile di San Francisco, ma anche per non aver pagato circa 200 mila dollari in viaggi su jet privati durante la settimana del suo insediamento come CEO del social.