Twitter Blue, la versione a pagamento voluta da Musk debutta su Android

Twitter Blue, il servizio premium in abbonamento per Twitter fortemente voluto dal nuovo proprietario Elon Musk che ha già portato diversi problemi all’azienda, ha debuttato in USA anche su Android. Proprio come su iOS, per usare Twitter Blue su smartphone bisogna pagare 11 dollari, 3 in più rispetto agli 8 che servono per usare i servizi extra su PC. Questi ultimi includono video in HD, visibilità prioritaria nelle risposte, e soprattutto la famigerata spunta blu del “verificato”. In futuro arriverà anche un taglio alla quantità di pubblicità che verranno visualizzate rispetto ai non abbonati, altra feature a lungo pubblicizzata da Musk ma ancora non disponibile sulla app per i paganti. Il servizio non è disponibile nella maggior parte delle zone del mondo, e al momento possono abbonarsi solamente gli utenti di Twitter in USA, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Giappone.