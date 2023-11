Twitch, settimana di beneficenza con l'evento globale Together for Good

Dal 28 novembre al 3 dicembre, il sito di video in live streaming Twitch promuoverà le raccolte fondi benefiche organizzate dagli streamer, mettendole in evidenza sulla sua homepage e i suoi canali social. Questa iniziativa è parte dell’evento globale Together for Good, organizzato dal servizio di live streaming per celebrare la generosità della community. Gli streamer, infatti, nel corso degli anni hanno spesso mobilitato le proprie community, sensibilizzandole verso diverse cause e organizzando iniziative a fin di bene. Attraverso maratone di gaming, sfide di speedrunning, vendita di videogiochi vintage, la community di Twitch ha donato oltre 400 milioni di dollari in beneficenza solo nel 2023.

Nel corso della prossima settimana Twitch darà la possibilità a tutti gli streamer che utilizzeranno Twitch Charity, lo strumento di raccolta fondi integrato nel servizio e che permette di scegliere tra decine di migliaia di enti di beneficenza globali, o su Tiltify, di apparire sulla homepage del servizio. Basterà includere gli hashtag #TogetherForGood o #Charity nei contenuti o nel titolo delle proprie live stream durante i giorni dell’evento. Per tutta la settimana di Together For Good, Twitch metterà in evidenza sulla home le live benefiche a favore del St. Jude Children’s Research Hospital, impegnandosi a donare all’ospedale pediatrico la stessa cifra che verrà raccolta dalla community, fino a 100 mila dollari. Verrà inoltre dato spazio anche ad altre organizzazioni o eventi benefici, tra cui Movember, Games Done Quick, Cure Cancer’s Game On Cancer, Trans Lifeline e altri ancora. Tutte le donazioni della community verranno elaborate dal Giving Fund di PayPal e Twitch non percepirà alcuna commissione.