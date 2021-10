Una grande mole di dati riguardante Twitch, parliamo di circa 130 GB di informazioni, è stata resa disponibile tramite torrent dopo l’attacco di un gruppo di hacker ancora non identificati. Si tratta di una gravissima violazione per il popolare sito di streaming che al cui interno si trovano tutte le password dei suoi iscritti e moltissimi altri dati sensibili riguardanti anche alcuni progetti in via di sviluppo.

Twitch a quanto pare era a conoscenza del furto, che sarebbe avvenuto lo scorso 4 ottobre. Tra le informazioni trafugate ci sono i codici sorgente di Twitch, la cronologia di tutti i commenti, i codici sorgenti dei client, i kit di sviluppo, i dettagli di alcuni strumenti proprietari di Twitch e le informazioni sulle chiavi di sicurezza degli streamer con cui è possibile trasmettere sui vari canali (anche senza conoscere i dell’account). Gli hacker avrebbero messo le mani, inoltre, su informazioni che riguardano i compensi degli streamer dal 2019 a oggi e su alcuni dettagli di Vapor, nome in codice di un misterioso progetto che punterebbe a far concorrenza a Steam, il più grande store di giochi per PC.

I dati diffusi online mostrano come gli streamer che hanno guadagnato di più, grazie a Twitch, facciano parte del progetto CriticalRole, ovvero il più famoso show di giochi di ruolo in streaming del mondo: tra donazioni e abbonamenti il canale avrebbe accumulato circa dieci milioni di dollari da agosto 2019 a ottobre 2021. Queste cifre sono ovviamente tutte da verificare.

Non è chiaro se il furto comprenda anche password dei profili personali e business. Secondo alcune fonti, il torrent in questione conterrebbe solo una parte del materiale rubato.