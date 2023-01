Twitch e la monetizzazione, le novità del 2023

In una lettera alla community di Twitch, firmata da Tom Verrilli, Chief Product Officer, e Mike Minton, Chief Monetization Officer, l’azienda fa il punto su quanto il servizio di livestreaming sta facendo in materia di monetizzazione e guadagni per tutti gli streamer che su Twitch portano avanti la propria attività di creator. Twitch promette di continuare il suo impegno di offrire un mix di strumenti di monetizzazione diversi, garantendone di adatti per chiunque sia presente sul servizio, e a prescindere dalle dimensioni del proprio canale. Un impegno, questo, che ha portato agli streamer un guadagno complessivo di oltre 1 miliardo di dollari. Il primo passo è stato l’abbassamento della soglia minima per il pagamento, cosa che ha consentito a un numero sempre crescente di streamer di guadagnare dalla propria attività.

È stato poi introdotto Guest Star, per incentivare la collaborazione tra gli streamer e creare nuove esperienze da poter vivere con la propria community. È stato ripensato anche lo spazio dedicato agli analytics del canale: ora gli streamer hanno la possibilità di osservare i dati relativi ai propri contenuti con un livello di profondità maggiore, dai quali partire per programmare i propri contenuti. Lo strumento di raccolta fondi è stato rivoluzionato, con l’intento di renderlo più trasparente e più semplice da utilizzare. Il risultato, dice Verrilli, è stato un aumento del 250% dello streaming di beneficenza.

Nel 2023 Twitch vuoleincentivare, con l’introduzione di nuovi strumenti, la creazione di contenuti collaterali a partire dai livestreaming, con l’obiettivo di facilitare la promozione delle proprie live anche al di fuori di Twitch, per esempio tramite una collaborazione con Twitter. Nella prima parte dell’anno verranno apportate delle modifiche volte a migliorare la gestione degli annunci pubblicitari, dai pre-roll a un avviso pensato per evitare brusche interruzioni delle live. Tra le altre funzionalità sulle quali Twitch intende lavorare nel corso dei prossimi mesi c’è Guest Star, con l’obiettivo di facilitarne ulteriormente l’uso, ma verranno anche introdotte nuove metriche all’interno degli analytics e più efficaci strumenti di discovery per facilitare la scoperta di nuovi contenuti.