Twitch aumenta i costi delle sottoscrizioni in 40 Paesi: l’Italia inclusa?

Mentre alcuni fanno già riferimento a una Twitch potenzialmente in difficoltà, la piattaforma viola ha appena annunciato dei nuovi aumenti relativi a una delle sue sottoscrizioni.

L’annuncio ufficiale è arrivato il 21 agosto tramite un semplice post dal profilo Twitch Support su X. In quest’ultimo si annunciano incrementi nel prezzo delle sub di Tier 1 da mobile a partire da ottobre 2024. Sono coinvolte anche le sub di Tier 1 regalate.

Secondo quanto riportato da portali come Engadget, gli aumenti per Android e iOS sono già stati comunicati ai primi utenti statunitensi e ammontano in quel caso a 2 dollari al mese. In poche parole, negli Stati Uniti d’America si passerà da 6 dollari al mese a 8 dollari al mese, mentre non ci sarà alcun cambiamento per le sub di Tier superiore (ovvero quelle di Tier 2 e Tier 3).

Un aspetto che non passa di certo inosservato è il fatto che è stato confermato che l’incremento, relativo esclusivamente all’app mobile di Twitch recentemente rinnovata, ci sarà in oltre 40 Paesi. Al momento non ci è dato sapere se sia coinvolta anche l’Italia, ma la piattaforma sta progressivamente contattando via email gli abbonati – dunque probabilmente presto arriveranno nuovi dettagli.