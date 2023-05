Tvorchi, Heart of Steel: il significato del testo della canzone del duo ucraino in gara all’Eurovision 2023.

Per la seconda volta consecutiva, l’Eurovision Song Contest vive delle tensioni di una guerra in atto tra due grandi paesi europei, la Russia e l’Ucraina. Se l’edizione italiana del 2022, forse non a caso, aveva visto la vittoria proprio di Kiev, grazie alla Kalush Orchestra, anche nell’edizione 2023, che si disputa a Liverpool proprio a causa della guerra, sono tante le canzoni che sembrano fare riferimento direttamente o indirettamente, al conflitto che sta insanguinando il nostro continente. Tra queste, ovviamente, non manca anche quella degli ucraini Tvorchi, in gara con il brano Heart of Steel. Scopriamo insieme il significato di questa canzone.

Eurovision 2023: Tvorchi in gara per l’Ucraina

I rappresentanti della nazione che detiene il titolo, l’Ucraina, sono i Tvorchi, un duo di musica elettronica formato da Andrij Huculjak e dall’artista di origine nigeriana Jeffrey Kenny. Un mix esplosivo che è stato in grado di convincere pubblico e critica, grazie anche alla musicalità del brano Heart of Steel, un brano in inglese con una strofa cantata in ucraino.

Tvorchi

Dopo aver vinto la settima edizione di Vidbir, il contest con cui l’Ucraina seleziona i propri rappresentanti all’Eurovision, i Tvorchi si presentano ai nastri di partenza dell’Eurofestival non come i favoritissimi, ma come i potenziali outsider per la vittoria finale, immediatamente dietro alla super-favorita Loreen e al sorprendente finlandese Käärijä. E il significato della loro Heart of Steel potrebbe alla fine convincere buona parte del pubblico europeo ad assegnare il proprio punteggio massimo proprio a loro.

Il significato del testo di Heart of Steel

Scritto da Jimoh Augustus Kehinde e Andrij Huculjak, Heart of Steel è un brano che parla ovviamente di guerra. Non direttamente del conflitto che si sta svolgendo in Ucraina (anche se non mancano riferimenti, ad esempio, all’acciaieria Azovstal’, danneggiata nel corso della battaglia di Mariupol), quanto dei rischi che un conflitto del genere si porta dietro.

Mentre il mondo sta a guardare, con il fiato sospeso, si profila infatti il rischio di una guerra nucleare che tutti noi dovremmo fare in modo di evitare. Per questo motivo il duo ucraino invita a non arrendersi davanti alle avversità e a cercare di lottare sempre per raggiungere l’obiettivo che maggiormente deve stare a cuore al mondo intero: la pace. “Non importa quello che dici, non importa come ti senti, togliti da mezzo, perché ho un cuore d’acciaio“, cantano i Tvorchi. Un ritornello che entrerà sicuramente nel cuore di tutti i loro fan.

Di seguito il video ufficiale di Heart of Steel: