Tv: uscita prima puntata 'The Kardashians' su Disney+

Il clan Kardashian è tornato oggi su Hulu e Disney+ con l’omonima serie. Tanta carne al fuoco per questa terza serie in onda ogni giovedì con una nuova puntata. Dal melanoma di Khloé ai veleni tra Kourtney e Kim per lo show di Dolce&Gabbana progettato dall’influencer, dalle lezioni di guida di Kylie al successo di Kendall come imprenditrice. La terza stagione si apre con una nuova sigla ritmata dalla canzone di Beyoncé, ‘Cuff it’ (2022), in cui le nostre sfilano in roller blades in tutine nere, quasi citando il video della popstar, ‘Blow’ (2013).

Per la prima volta Kim si apre alle telecamere sulla guerra mediatica che le sta facendo Kanye West, padre dei suoi quattro figli. L’influencer confessa alla madre Kris Jenner di aver avuto per tutta la mattina degli attacchi d’ansia. Il rapper ha ripescato dal passato il suo video hard e ci ha costruito sopra “il racconto più insensato”. Kim ricorda che lei e la sua famiglia hanno scelto di rimanere in silenzio perché sa che un giorno “i miei bambini lo apprezzeranno”. Per il momento mantiene le apparenze con loro ma quando cresceranno risponderà a tutte le loro domande. Nonostante non abbia voluto avviare una faida pubblica con Kanye, l’imprenditrice sembra molto provata dall’intera vicenda.

Kim per il momento è felicemente single, dopo essersi lasciata con il comico Pete Davidson, con cui è stata per nove mesi. L’influencer ha ammesso di provare sentimenti altalenanti nell’avere appuntamenti perché ha quattro bambini ed è nei suoi quaranta. Sta aspettando quella persona che manderà a quel paese tutti i drammi e darà più importanza allo stare insieme. “Amo stare da sola e voglio veramente godermi questo – dice alla madre – Sono una che si innamora facilmente ma adesso non voglio, voglio stare da sola”. Kris non se la beve perché la figlia è sempre stata con qualcuno o con i suoi amici. ”Voglio avere privacy e vivere la mia vita – ribatte – Non avere appuntamenti o uscire con cinque persone contemporaneamente se voglio”.

Un altro grande argomento è il melanoma di Khloé, molto raro per la sua età. Si è fatta una biopsia e ha scoperto che dovrà operarsi. Kris rivela che sua figlia ha dovuto affrontare per la terza volta lesioni cancerose sul viso. Dovrà rimuovere il melanoma e poi intervenire con la chirurgia plastica. La donna si sente ancora un po’ sconnessa dal secondo figlio, Tatum, che ha avuto da una madre surrogato. “Mi sentivo davvero colpevole che questa donna avesse il mio bambino – riconosce – Non significa che la maternità surrogata sia cattiva o buona, penso sia davvero fantastica ma veramente differente dalla maternità tradizionale”.

Kourtney ha abbandonato il progetto della fecondazione in vitro, dato che gli ormoni hanno avuto grande impatto su di lei fisicamente e mentalmente, ma non quello di fare un bambino con suo marito Travis Barker, batterista dei Blink 182. Non per nulla è in ritardo ad un appuntamento con la sorella Khloé perché sta ovulando e deve sfruttare il momento con Travis.

Nel frattempo Kendall dà lezioni di guida a Kylie su sua espressa richiesta. Salgono sulla sua Porsche Carrera del 1997 e fanno delle prove in un parcheggio sopraelevato e nelle strade vuote di Beverly Hills. “Sono sul serio nervosa, non voglio far andare a sbattere la sua auto – confessa l’influencer che è molto confusa dal fatto che un’automobile abbia tre pedali per muoversi.

Nell’episodio fa capolino anche l’attore e conduttore britannico James Corden, che ha portato le Kardashian al suo The Late Late Show lo scorso aprile. Nel prossimo episodio Kylie va a Milano per vedere come i suoi cosmetici sono fatti e Kim si incontra con Dolce e Gabbana per lo show della settimana della moda.