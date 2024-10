TV Telefunken 32″ HD Ready 32TENSHDZ – LED, DVB-T2/C/S2, USB, HDMI, Uscita Audio Digitale, Modalità Hotel, 2024

Price: 149,99€ - 139,00€

Telefunken TV 32″ HD Ready 32TENSHDZ, TV LED 32 Pollici, Digitale DVB-T2/C/S2, USB, HDMI, uscita audio digitale, Hotel Mode, 2024

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18,5 x 72,8 x 47,5 cm; 6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 gennaio 2024

Produttore ‏ : ‎ Vestel

ASIN ‏ : ‎ B0CSYVCJPY

Numero modello articolo ‏ : ‎ 32TENSHDZ

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

32 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 32 pollici, questo lo rende ideale per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto

HD READY: questa risoluzione ti offre una buona qualità dell’immagine, ottimale per guardare film, programmi TV o giocare ai videogiochi che ti sembreranno più vivaci e coinvolgenti; grazie a questa tecnologia è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici garantendoti un’esperienza di visione di alta qualità in ogni occasione

CONNESSO: le connessioni disponibili in questo dispositivo sono 2 HDMI, 1 USB, 1 CI+, uscita audio coassiale, uscita cuffie

Intuitivo e facile da installare: perfetto per la tua cucina, camera da letto, palestra, soggiorno o roulotte