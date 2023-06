Tv, su La7 torna in esclusiva il Palio di Siena

Storia, passione, cultura. Un evento unico al mondo che attraversa tradizioni, sentimenti, e una fede che ha radici profonde e antiche: domenica 2 luglio alle 17.30 torna in esclusiva su La7 il Palio di Siena, la manifestazione più spettacolare d’Italia, in diretta da Piazza del Campo. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo che, affiancato da Giovanni Mazzini, racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto di questa grande sfida (la seconda è prevista il 16 agosto sempre in onda su La7).

Nel corso della diretta, i servizi di Andrea Milluzzi ci faranno conoscere le atmosfere, i dietro le quinte e gli aneddoti che animano l’intera città. In più, in questa seconda edizione, il nostro inviato sarà collegato dalla sala Mappamondo del Comune di Siena, storico ambiente dove si trova l’affresco con la ‘Maestà’ di Simone Martini, opera eccelsa del pittore dipinta nel 1315. Ma le emozioni non finiscono qua: sarà infatti allestita una postazione audio da bordo pista, per ascoltare in diretta tutte le voci, i suoni dagli spalti, fino ai fantini a cavallo pronti alla partenza, che daranno vita a questa sfida attesa e preparata dalle Contrade per 12 mesi.

Il racconto di un avvenimento straordinario – promosso dal Consorzio per la tutela del Palio – che racchiude secoli di tradizione, leggenda, memoria popolare, e che coinvolge un intero popolo. Una storia ricca di rivalità e alleanze, che attraversa strade, scalinate, chiese e torri, fino al cuore pulsante di una piazza gremita da migliaia di persone e appassionati. Il ricco programma di La7 dedicato al Palio di Siena 2023 parte però in anticipo con due appuntamenti da non perdere: venerdì 30 giugno, a due giorni dalla competizione, sarà trasmesso il documentario, in onda a partire dalle 17.00, dal titolo “The Palio”, dove la regista Cosima Spender raccoglie una fotografia mozzafiato e l’intensità dell’evento e allo stesso tempo la bellezza della città. Sabato 1 luglio, invece, a meno di 24 ore dalla diretta dell’evento, andrà in onda uno speciale alle 20.30 dal titolo “Palio 2023 – L’Attesa”: le immagini, le interviste della sera prima ai protagonisti, i preparativi e una sintesi dell’emozionante scorsa edizione del 2022.