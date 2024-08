TV Samsung Neo QLED in offerta al MINIMO STORICO oggi!

Tra le numerose promozioni proposte quest’oggi da Amazon, segnaliamo un’offerta molto interessante su un televisore a marchio Samsung della gamma Neo QLED 2022, che raggiunge il livello più basso.

Il TV Samsung Neo QLED QE75QN90BATXZT da 75 pollici è in offerta al prezzo di 1248,68 Euro, il minimo storico raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per martedì 3 Settembre 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 1 ora e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Il TV in questione è dotato di un pannello da 75 pollici Neo QLED 4K UHD, ed è della Serie QN90B del 2022, che integra anche Alexa e Google Assistant oltre che il DVB-2. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 104,06 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

