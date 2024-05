TV LG OLED da 55 pollici della gamma 2023 a MENO DI 1000 EURO su Amazon

La giornata di promozioni targate Amazon si apre con uno sconto degno di nota proposto dal colosso di Seattle su un televisore con pannello OLED a marchio LG, che nella variante con diagonale da 55 pollici è disponibile ad un super prezzo.

Nello specifico, l’LG OLED evo 55 OLED55C34LA da 55 pollici è disponibile in offerta a 998,99 Euro, in calo del 15% rispetto ai 1179 Euro imposti dal produttore, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 6 Giugno 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Possibile anche effettuare il reso entro 30 giorni. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Il TV in questione è della linea OLED evo da 55 pollici del 2023, dotato di processore a9 Gen 6, Brightness Booster, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, supporto Dolby Vision, presenza di quattro ingressi HDMI 2.1, supporto VRR ed Alexa. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

