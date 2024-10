TV LED HD RCA 32 Pollici (80 cm) senza Bordo con Triplo Sintonizzatore, HDMI, CI+, Lettore USB, Modalità Hotel e Audio Dolby (NRB32HQ1, 2024)

Price: 125,99€ - 119,99€

Descrizione prodotto



1 Tuner & CI+

2 Hotel Mode

3 Senza cornice



1 HDMI & USB

2 Interface

3 Misurare

RCA LED TV da 32 pollici: questo modello NRB32HQ1 non è una smart TV, è possibile collegare un box TV esterno (come Fire TV, Google Chromecast, Apple TV ect.) per attivare le funzioni intelligenti e ottenere servizi di streaming.

Tripla sintonizzatore (DVB-T/T2-C-S/S2): Questo televisore dotato di triplo sintonizzatore e ricevitore è integrato direttamente nel televisore. Questo televisore può regolare i programmi in tre tipi: ricezione, via cavo (DVB-C), satellitare (DVB-S/S2) o antenna (DVB-T/T2). Questi segnali sono disponibili anche in formato digitale e sono stati impostati i canali analogici.

Slot CI(CI+): se non si desidera utilizzare il triplo tornitore o collegare un box TV esterno, è possibile utilizzare il modulo TV HD+ per ricevere il canale HD tramite le porte CI(CI+).

Ottima immagine e suono: questo televisore adotta un pannello LED che offre un’immagine realistica e un’esperienza visiva piacevole. Con Dolby Audio integrato, puoi ottenere una qualità del suono ricca e chiara.

Dimensioni adatte e facili da installare: la diagonale del televisore è di 80 cm, dimensione perfetta per la vostra cucina, camera da letto, palestra, soggiorno, roulotte o qualsiasi altro luogo che si desidera posizionare. Se installato in una roulotte, si prega di notare che è richiesta una alimentazione CA 220-230 V o che è necessario un inverter DC-AC separatamente.