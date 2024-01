Tv: La7, cresce nel 2023 e in autunno supera Rete4 e Rai2

La7 chiude il 2023 con una crescita costante degli ascolti. Lo comunica in una nota la stessa rete di Cairo Communication. Con il quinto posto assoluto nel prime time 20.30/22.30, si posiziona in autunno (settembre/dicembre) davanti a Rete4 e Rai2 – si legge nella nota – con un ascolto medio del 5,6% e 1.1 milioni telespettatori (+9% vs 2022). Nel corso degli ultimi 4 mesi La7 è, inoltre, risultata essere per ben 30 volte la terza rete più vista in prime time, dietro alle sole Rai 1 e Canale 5.

Tra i programmi, ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber chiude l’anno con una media dell’8% di share e il Tg delle 20 di Enrico Mentana ottiene una media del 6,5%. ‘diMartedì’ con Giovanni Floris (7,4%), ‘Propaganda Live’ di Diego Bianchi (6,1%), ‘Una giornata particolare’ di Aldo Cazzullo (5,9%), ‘PiazzaPulita’ di Corrado Formigli (5,6%). Tra le novità della stagione ‘La torre di Babele’ di Corrado Augias (5,7%), ‘In altre parole’ di Massimo Gramellini che al sabato raggiunge il 5,2% e gli speciali ‘In viaggio’ con Alessandro Barbero (5,5%), ‘La Caduta’ di Ezio Mauro (5,3%) e ‘Inchieste da fermo’ di Federico Rampini (4,4%).

Molto bene anche l’intero anno – prosegue la nota – dove con il 4,9% di share in prime time (20.30/22.30) si conferma (per la quinta volta negli ultimi 6 anni) al sesto posto assoluto davanti a Rete4. La tv di Cairo Communication nel corso del 2023 ha contattato oltre 50 milioni di italiani, pari all’88% della popolazione adulta, risultando la prima Rete per ore di informazione e approfondimento con quasi 13 ore al giorno, e seconda Rete per ore di diretta con una media di quasi 10 ore al giorno.

Risultati importanti anche sul target laureati e alto spendente dove – sempre in prime time – la Rete diretta da Andrea Salerno è seconda, rispettivamente con l’11,1% e il 9,9%. Nel 2023 si segnalano, inoltre, straordinari risultati – continua la nota – anche sul fronte web, con oltre 351 milioni di stream views (+86%), di cui oltre 104 milioni in autunno (+64%), e 174 milioni di visitors (+80%) dei quali 64 milioni in autunno (+119%). Sono 6,8 milioni i follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, X, Instagram, Tiktok e WhatsApp.

Crescita anche dei podcast, che sono 3,7 milioni nel totale anno (+47%), di cui 1,2 milioni in autunno (+35%). Da segnalare che i programmi de La7 si confermano i più visti on demand tra quelli dell’area approfondimento dei broadcaster sia nella stagione autunnale che sull’intero anno 2023, conclude la nota di La7.