Da lunedì prossimo, 24 agosto, torna su Rai3 ‘PresaDiretta’ con Riccardo Iacona per otto puntate in onda in prima serata ogni lunedì. Il programma riparte nel giorno del quarto anniversario del drammatico terremoto nel Centro Italia e così dedica la prima puntata a capire un nodo cruciale della vicenda: perché la ricostruzione non è mai decollata se i soldi c’erano? Una domanda cui ‘Presadiretta’ darà una risposta tanto sconcertante quanto chiara e netta che diventa ancor più dirimente in tempi di ricostruzione del Paese, chiamato presto a spendere bene i soldi che arriveranno dall’Europa con il Recovery Fund per sanare i danni economici del lockdown e sostenere una generale rinascita.

