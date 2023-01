Tv: Filippo Facci, 'Berlusconi- Travaglio? Vinse il leader di Fdi con la trovata della sedia'**

La puntata di ‘Servizio Pubblico’ in cui Michele Santoro ospitò i nemici giurati Silvio Berlusconi e Marco Travaglio fu vinta, dal punto di vista mediatico, dall’ex presidente del Consiglio con la trovata teatrale di spolverare la sedia sulla quale si era seduto prima il suo antagonista. La pensa così il giornalista Filippo Facci, che a dieci anni dalla messa in onda su La7 dell’incontro- scontro tra i due, il 10 gennaio 2013, ne ripercorre con l’AdnKronos i passaggi salienti.

“Quella puntata – afferma Facci che, in un certo senso, ne fu coinvolto – è passata alla storia per qualcosa che non si può programmare né spiegare: la spolverata della sedia. Lì Berlusconi ha mediaticamente vinto attraverso una trovata teatrale che ha detto più di qualsivoglia dichiarazione. Nel complesso quella trasmissione di Santoro, che era un trappolone per il leader di Forza Italia, passò alla storia come una sua grande e inaspettata vittoria. E penso che anche Santoro, al quale attribuisco un’onestà molto maggiore di quella di Travaglio, ne rimase sorpreso”.

Scendendo nel dettaglio, e ricordando il suo contributo alla trasmissione, Facci afferma: “Non parlai mai direttamente con Berlusconi quella volta. Avevo un rapporto diretto con l’ex presidente del Consiglio ma nel tempo si era rarefatto e non lo sentivo già più”. All’epoca i “miei rapporti con lui si erano interrotti. Ovviamente rimanevo un punto di riferimento per molti che volessero avere un certo tipo di informazioni di carattere giudiziario. Nei giorni immediatamente precedenti a quando Berlusconi andò da Santoro mi chiesero se avessi un elenco di querele – cause civili – che riguardavano Marco Travaglio. Risposi di sì e che in parte erano su Wikipedia. Il paradosso è che su Wikipedia le avevo pubblicate io. Inviai un elenco di provvedimenti in essere diventati definitivi in seguito. Uno dei quali – ricorda Facci – riguardava Previti. Nell’informativa che passai avevo scritto delle frasi che vidi ripetere testualmente da Berlusconi in trasmissione. Con mio stupore, non che la cosa mi scandalizzasse o mi dispiacesse. Ma in realtà non le avevo scritte per Berlusconi e non sapevo che il destinatario fosse lui”.