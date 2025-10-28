Tv e Gossip: le preferenze di escort e manager in Italia

La televisione italiana riflette la varietà della società, con diverse figure professionali che interpretano il tempo libero in modo unico. Un’analisi di dati di ascolto, arricchita da un sondaggio di SimpleEscort, ha messo in luce interessi sorprendenti tra categorie come imprenditori, creativi digitali ed escort.

I manager e gli imprenditori preferiscono programmi informativi come “Porta a Porta” e “DiMartedì”, che rispecchiano il loro approccio analitico. Tuttavia, non disdegnano momenti di svago con la comicità di Fiorello o la satira di “Fratelli di Crozza” per rilassarsi.

Al contrario, i creativi digitali e gli influencer tendono a scegliere contenuti di intrattenimento, come “Amici” e “LOL – Chi ride è fuori”, identificandosi con le personalità popolari come Chiara Ferragni, Fedez e Khaby Lame. Questi show sono considerati un modo per restare al passo con le tendenze.

Gli insegnanti e i professionisti della cultura, invece, si dedicano a programmi che stimolano la riflessione sociale, come “Le Parole” di Gramellini e “Report”. Sono attratti da figure autorevoli in grado di coniugare competenza e sensibilità.

Anche le escort mostrano gusti peculiari, appassionandosi a temi leggeri e profondi. Secondo i dati di SimpleEscort, oltre la metà di loro segue notizie e intrattenimento, riflettendo un interesse vasto per i media. Alcune raccontano di discutere di attualità con i clienti e di amare programmi come “Grande Fratello” o “Mare Fuori”, attratte dalle dinamiche complesse e dalle emozioni che questi offrono.

In questo panorama, i dati Nielsen indicano che oltre l’85% degli italiani fruisce quotidianamente di contenuti audiovisivi, cercando svago e connessione, indipendentemente dal loro background professionale.