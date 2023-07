TV Box Android 12 4GB 64GB Android TV Box con WiFi 6 2.4G 5.8G Chipset H618 USB 2.0 Ultra HD 4K 6K HDR10 H.265 BT5.0 con Mini Tastiera Retroilluminata

Descrizione prodotto

Magcubici se concentra en las cajas de Android tv box, trabajando arduamente para ofrecer las mejores cajas de TV de alto rendimiento, para que puedas disfrutar de una experiencia de cine en casa en alta definición.

1. Installazione dell’app: Il TV box supporta l’installazione delle app Android dallo store delle app, APK Pure, Aptoide, apkmirror e Aptoide TV. Se un’app scaricata non funziona,

a> Per favore, vai al menu “Impostazioni” sul tuo dispositivo, trova l’opzione “App” e cerca l’app nell’elenco delle app installate. Seleziona l’app e vai alla sezione “Modello”. Scegli l’impostazione “Normale” e salva le modifiche. Prova l’app per vedere se funziona correttamente.

b> Se il problema persiste, potresti aver scaricato la versione sbagliata. In tal caso, puoi provare a scaricare l’app da uno degli altri store di app menzionati. Inoltre, puoi contattare JC POWER Direct per assistenza.

Se non è possibile navigare su Nflx utilizzando il telecomando, contatta JC POWER Direct per scaricare un’altra APK.

2. Risoluzione degli errori: Puoi risolvere gli errori aggiornando la TV box online tramite FOTA (Le mie app – Aggiornamento FOTA) o ripristinandola alle impostazioni di fabbrica.

3. Problemi con la tastiera: Se la tua tastiera non funziona e il terzo indicatore luminoso è sempre giallo, prova a riparare il codice. Premi prima FN, senza rilasciarlo, e poi premi contemporaneamente FN + F1. Dopo che il LED blu lampeggia, rilascia i tasti e inserisci il ricevitore USB. Quando il LED blu smette di lampeggiare, significa che la riparazione del codice è riuscita. Se le distribuzioni QWERTY e QWERTZ sono invertite, accedi a Impostazioni – Prestazioni del dispositivo – Tastiera e completamento automatico – Impostazioni della tastiera Android (AOSP) – Lingua – seleziona Spagnolo, e dopo essere tornato al sistema, potrai utilizzare la tastiera in Spagnolo.

4. Accensione/spegnimento/cambio dell’illuminazione di sfondo: FN + F2

5. Problemi con il telecomando: Alcune applicazioni sono progettate per essere utilizzate su dispositivi con touchscreen, come tablet e telefoni. In questo caso, utilizza la mini tastiera o il mouse per navigare. Se il telecomando non può avanzare, tornare indietro o mettere in pausa, potrebbe essere in modalità mouse. Puoi uscire da questa modalità premendo il tasto con il simbolo del mouse sul telecomando.

6. Avvio automatico: Se la TV box si avvia automaticamente dopo un certo tempo, l’adattatore potrebbe essere difettoso. Prova a sostituirlo con un nuovo alimentatore da 5V 2A per fare il test. Si sigue sin funcionar, ponte en contacto con nosotros para solucionarlo actualizando el firmware.

7. Problemi di connessione: Non puoi connetterti al Wi-Fi e utilizzare un cavo Ethernet contemporaneamente. Se utilizzi il Wi-Fi, scollega il cavo Ethernet. In alternativa, puoi ripristinare la TV box alle impostazioni di fabbric

Tecnologia WiFi-6 avanzata

Il TV box android 12 adotta l’avanzata tecnologia WiFi6. WiFi 6 è la nuova generazione dello standard wireless IEEE 802.11ax, più veloce del 40% rispetto a WiFi5 (802.11ac) e in grado di raggiungere una velocità teorica di 9,6 Gpbs. Grazie ad esso, è possibile guardare film in 4K o 8K senza problemi a casa.

WiFi 6 si basa sulle precedenti generazioni di Wi-Fi e le migliora, fornendo un trasferimento dati più veloce e una latenza inferiore per applicazioni più reattive, oltre a migliorare la sicurezza e le prestazioni.

WiFi 6 supporta il Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), che aggiunge una crittografia più forte a 192 bit per fornire una crittografia coerente che protegge dagli attacchi anti-autenticazione e di dissociazione.

La funzione Target Wake Time (TWT), che risveglia i dispositivi solo quando è necessario per connettersi al router, contribuisce a prolungare la vita del dispositivo.

Tecnologia OTA integrata, che scarica e aggiorna automaticamente i contenuti. Puoi utilizzare questa funzione per risolvere quando la TV box non può funzionare correttamente o presenta errori.

H818 Android TV Box ha la funzione BT 5.0 integrata, che consente una connessione rapida del tuo dispositivo a dispositivi Bluetooth come telefono, tastiera wireless, mouse, gamepad, cuffie, altoparlanti, ecc. Goditi facilmente una nuova vita moderna e intelligente.

La TV box Android è dotata di una mini tastiera retroilluminata con 92 tasti di tastiera wireless QWERTY, supporta il gesto multi-touch e la barra di scorrimento. Incorpora un touchpad ultra-sensibile con design flip a 360 gradi, permettendoti di goderti la meravigliosa vita che la tecnologia wireless ti offre.

sistema operativo

L’ultimo Android 12.0 Android 10.0 Android 9.0

CPU

H618 H616 Amlogic T972

GPU

Mail-G31 Mail-G31

WiFi

WiFi 6 (2.4G&5.8G) WiFi 5 2.4GHz&5GHz WiFi 5 2.4GHz&5GHz

BT

BT 5.0 BT 4.1 BT 5.0

USB

2*USB 2.0 2*USB 2.0 2*USB

Ethernet LAN

100 M 100 M

Funzione OTA

✓

✓

Caratteristica

6K+3D 6K+3D Decoding 8k, HDR10+, Dolbly Audio

Controllo

Tastiera retroillumi+Telecomando IRnata Tastiera retroillumi+Telecomando IRnata Voice remote control

【Wifi dual-band 6】 Con la tecnologia WIFI6, la TV Android Box raggiunge velocità più elevate e ha una forte capacità anti-interferenza e segnale wifi più stabile. Rispetto a WIFI5 (802.11ac), la velocità aumenta del 40%. Ciò significa che puoi goderti video 4k 6k senza problemi a casa senza lag. Puoi anche connetterti al router solo quando necessario, evitando frequenti chiamate di sveglia per connettersi e rendendo la rete più efficiente.

【Supporta 6k e HDR10】 Tv box android 12 supporta una risoluzione fino a 6K, così come l’HDR10, puoi vedere immagini con più dettagli, colori più vividi e intensi, offrendoti un’esperienza visiva migliore. Puoi anche condividere il tuo schermo tramite screen mirroring, che è ottimo per la vita domestica e per l’ufficio.

【Tecnologia H.265】 La GPU Mali-G31 integrata è molto avanzata nel processo delle immagini, garantendo una riproduzione video senza problemi. Con la tecnologia di decodifica H.265, il box tv android offre una riproduzione senza buffering ed efficiente con meno larghezza di banda e meno utilizzo di memoria. E con una grande capacità di 64GB, non devi preoccuparti di blocchi dovuti alla mancanza di memoria, puoi goderti una piacevole serata di film e giocare senza problemi.

【BT5.0】 Rispetto a BT 4.0, il BT 5.0 ha il doppio della velocità di trasmissione, quattro volte la distanza di trasmissione, migliore riduzione del consumo energetico e compatibilità con altoparlanti abilitati Bluetooth, cuffie, controller di gioco, ecc. Riceverai 1 * box android tv, 1 * telecomando IR, 1 * mini tastiera (batterie AAA non incluse), 1 * cavo HD, 1 * manuale utente, 1 * alimentatore UE e il nostro team di assistenza post-vendita professionale.