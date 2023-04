TV Box Android 12.0, 4GB RAM 64GB ROM Smart TV Box Allwinner H618 Android Box Supporta WiFi6 4K 6K/ 3D/ HDR 10/ H.265/100M LAN Dual-WiFi 2.4G/5.8G USB 2.0 HD2.0 BT5.0 con Telecomando + Mini tastiera

Descrizione prodotto

Allwinner H618 ANDROID 12.0 TV BOX: Android 12.0 installato da questo televisore che funziona rapidamente, viene fornito con la nuova interfaccia utente che ha un funzionamento semplice ma una ricca esperienza utente. volte più veloce di altre tv box che testiamo. Android Box 12.0 supporta anche Wi-Fi Dual-Band 2.4G/ 5.8GHz più stabile e più veloce e LAN Ethernet 100M.

4GB RAM + 64GB ROM: TV box ha un aggiornamento 4GB/64GB con memoria flash ad alta velocità. Puoi anche espandere la memoria quanto vuoi tramite un extra 1TB HDD, la SD card 64GB e la TF card 64GB. TV box 12.0 OS Android è connessa attraverso un cavo HDMI. Due porte USB connettono con il tuo mouse e tastiera per aiutarti ad operare in modo più conveniente.

HDR Ultra 6K+3D& BT 5.0: Magcubic android Box H618 supporta la risoluzione Ultra HD 6K con la tecnologia di decodifica H. 265, che migliora significativamente la qualità dell’immagine e consente colori ricchi e dettagli profondi mentre la bellezza nascosta prende vita. OTA (Over the Air Download Technology), la quale scarica automaticamente i pacchetti di aggiornamento e aggiorna automaticamente tramite la rete.

Supporto di più dispositivi esterni: Questa scatola Android TV 12.0 ha due porte USB e uno slot per scheda Micro SD che ti consente di connetterti con un altro dispositivo, come il disco rigido o la fotocamera, ecc. Inoltre puoi collegare il tuo telefono cellulare IOS o Android con il TV Box sotto lo stesso WiFi che ti consentirà di spingere immagini e video dal telefono allo schermo TV.

Cosa è incluso: 1x TV BOX, 1x Telecomando, 1x mini tastiera, 1x Cavo HD, 1x Manuale Utente, 1x EU Alimentazione elettrica e il nostro team di post vendita professionale. Per favore non esitare a contattare Magcubic se hai domande o problemi, metteremo a posto il tuo problema entro 24 ore. (Nota: Batteria a secco AAA non inclusa).

58,99 €