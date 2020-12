Raccontare l’Italia attraverso le sue montagne e le storie ad esse legate valorizzando il territorio a partire dal turismo di prossimità. E’ questo l’obiettivo di ‘Linea Bianca’, il fortunato programma condotto da Massimiliano Ossini che da domani torna tutti i sabati su Rai1 alle 14 con la settima edizione. La trasmissione negli anni è diventata un vero punto di riferimento per gli appassionati ed è l’unico programma ‘on the road’ dedicato alle vette più alte d’Italia in onda sulla tv generalista. Storie di persone e di paesaggi sono il filo narrante di questa edizione, che si presenta con diverse novità, guidata ancora una volta dal sorridente Ossini, che da vero appassionato della montagna, il 24 novembre scorso ha pubblicato con Rizzoli il nuovo libro dal titolo ‘Le montagne rosa’.

