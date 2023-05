TUUHAW Calzini Uomo Donna In Confezioni Da 10 Paia OEKO-TEX Standard 100

Descrizione prodotto

TUUHAW Calzini Uomo & Donna

Materiale: 78% cotone, 20% poliestere, 2% spandex

Taglia: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Colore: nero, bianco, grigio chiaro, grigio scuro

Adatto per: corsa, allenamento, escursioni, basket e altri tipi di sport all’aperto ad alta intensità o per uso quotidiano.

Tessuto di alta qualità

Realizzato in cotone pettinato di alta qualità per morbidezza e comfort.

Maglia traspirante

Ci sono cinture a maglia fine su entrambi i lati per mantenere i piedi freschi e traspiranti.

Eccellente elasticità

Materiale in fibra elastica di alta qualità, le calze aderiscono perfettamente al piede e non si deformano facilmente.

Calzini cotone

la fibra elastica ad alta resistenza e il metodo di tessitura adatto rendono l’imboccatura del calzino elastica e difficile da deformare. Si adatta perfettamente alla caviglia e non scivola

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21.8 x 17.4 x 4.2 cm; 280 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 marzo 2019

ASIN ‏ : ‎ B07PR2B7DF

Categoria ‏ : ‎ Donna

Calza sportiva adatta per tutte le attività,Ideale per l’utilizzo con scarpe sportive.

81% cotone, 17% poliammide, 2% spandex

Lavabile in lavatrice

Calzini in Cotone di lunga durata, Duraturi.

Calzini Eleganti realizzati con materiale Traspirante.

Lo standard 100 di Oeko-Tex è un sistema uniforme mondiale di metodi di prova, criteri di test e valori limite di inquinanti, secondo cui gli istituti di prova Oeko-Tex certificano la sicurezza della salute dei prodotti tessili.

