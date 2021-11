Quando si acquista un oggetto di seconda mano, i dubbi non mancano mai. Ci si può fidare del venditore? La foto di quella bicicletta, di quella borsa o di quell’iPhone rispecchia la realtà? Per rispondere a queste domande, ci si incontrava di persona e si completava la transazione. Ma lo sviluppo dell’e-commerce e la pandemia di Covid-19 hanno cambiato le abitudini delle persone, spingendole addirittura a fare la spesa con qualche click sullo smartphone. La piattaforma di annunci Subito.it, specializzata nella compravendita dell’usato, ha colto queste trasformazioni e ha introdotto un nuovo servizio che consente a venditore e compratore di gestire e finalizzare il processo di acquisto da remoto. Si chiama TuttoSubito: si tratta e si compra online, e il prodotto arriva comodamente a casa.

Una modalità che garantisce la comodità offerta dal commercio online senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità pretese anche quando si acquista un bene di seconda mano. “La somma pagata viene trattenuta da Subito. Solo quando il bene viene consegnato nelle condizioni descritte nell’annuncio, il pagamento va a buon fine”, ci spiega Fausto Dassenno, Chief Product Officer di Subito e InfoJobs. Un servizio che prova a cambiare il modo usato dagli utenti finora per acquistare con la piattaforma: vale a dire, si organizza un incontro così si vede ciò che si sta comprando. “Con la funzione ‘protezione acquisti’ il denaro dell’acquirente viene trattenuto finché non c’è la conferma della ricezione della merce”, aggiunge il manager, specificando che “qualora l’oggetto non dovesse corrispondere a quello visto in foto nell’annuncio o qualcosa fosse andato diversamente da quanto concordato, l’importo verrà restituito”.

Per il momento sono previsti solo il ritiro della merce da vendere e la consegna di quella acquistata a casa. Ma in futuro l’azienda prevede di sviluppare altre modalità per consentire lo scambio, magari in ufficio o presso punti di ritiro concordati. Sono considerazioni che dipendono dalle richieste degli utenti e dagli standard di mercato. Le stesse che hanno spinto Subito a lanciare questa nuova iniziativa: “L’e-commerce è stato sdoganato da tempo, ormai lo usano tutti. Quindi stavamo già facendo un ragionamento strategico, quando poi è arrivata la pandemia che ha accelerato i nostri piani”, continua Fausto Dasseno.

Con questo servizio la società punta a conquistare nuove fette di mercato popolato da concorrenti agguerriti. Al momento infatti, la piattaforma conta 13 milioni di utenti unici al mese. Inoltre il valore delle transazioni avvenute via internet rappresenta una quota importante del mercato di seconda mano. Secondo i dati BVA Doxa, nel 2020 lo scambio dell’usato ha generato 23 miliardi di euro, pari all’1,4 per cento del Pil italiano: l’online ha pesato per 10,8 miliardi euro, vale a dire il 46% del totale. “Per ora Subito ha 2,3 milioni di utenti giornalieri, ma stimiamo di chiudere il 2021 a 2,8 milioni. In più puntiamo ad attrarre soprattutto la Generazione Z, per cui il pagamento integrato è un must have”, ci fanno sapere dall’azienda.

Come funziona Tutto Subito

Il venditore scatta la foto al prodotto, la carica sul portale, inserendo prezzo e descrizione, e imposta la modalità di spedizione di TuttoSubito. A quel punto l’utente interessato può scegliere se acquistare l’oggetto al prezzo indicato oppure se proporre un prezzo differente, cominciando una trattativa. “Le nostre regole editoriali e di interazione tra le parti sono rigorose, consentono di individuare quei prodotti che non rispettano i canoni di sicurezza e qualità previsti dalla nostra policy. Inoltre un sistema di moderazione è attivo sulla chat e filtra i dati personali”, sottolinea Fausto Dassenno, precisando che indirizzi email, numeri di telefono e altri dati vengono subito intercettati: “Fornire dati personali e completare la transazione fuori dalla piattaforma può comportare rischi di attacchi informatici”. Inoltre, in caso di controversie è sempre attivo il servizio clienti, che può intervenire per mettere d’accordo le parti. “Infine, c’è la possibilità di reso o di eventuali agevolazioni, come l’acquisto a prezzo scontato”, continua il manager di Subito.

Una volta definite le condizioni di vendita, l’acquirente può procedere al pagamento: il suo denaro sarà trattenuto dalla piattaforma fino all’evasione dell’ordine e alla ricezione del pacco. Intanto il venditore riceve un’etichetta di spedizione: inserisce il prodotto in una scatola e attende il ritiro. A quel punto bisogna solo aspettare la consegna della merce: se va a buon fine, il denaro sarà sbloccato e trasferito sul conto del venditore. Il servizio protezione acquisti è gratuito per chi vende, mentre per chi compra ha un costo pari al 4% del valore dell’oggetto, in linea con i costi di mercato di questo tipo di servizio, con un tetto massimo di 20€.

Per ora TuttoSubito è disponibile in tutta la categoria Market di Subito (Elettronica, Strumenti musicali, Musica e Film, Libri e Riviste, Giardino e fai da te, Collezionismo, Sport e Hobby, Tutto per bambini, Abbigliamento e Accessori, Arredamento, Biciclette…) e Accessori Auto e Moto.