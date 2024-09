Tutto sul libro di Giampaolo Matrone

Il libro “L’ultimo sopravvissuto, 62 ore sotto la neve, un disastro ancora senza colpevoli” di Giampaolo Matrone, pubblicato da Newton Compton Editori, racconta la tragica vicenda della valanga che il 18 gennaio 2017 ha colpito il resort di Rigopiano, nel comune di Farindola (Pescara). Questo disastro ha portato alla morte di 29 persone, tra cui la moglie di Matrone, Valentina Cicioni. Matrone, quarantenne pasticcere di Monterotondo, è l’ultimo superstite estratto dalle macerie dopo 62 ore, affrontando non solo il trauma della perdita della moglie, ma anche gravi menomazioni fisiche.

Il libro di 180 pagine si addentra nei dettagli di quel tragico evento, illustrando la disperazione, la speranza e la rabbia per le carenze nei soccorsi e il triste esito dei processi che hanno seguito la tragedia. La vicenda ha coinvolto istituzioni locali come la Regione Abruzzo e il Comune di Farindola, il cui hotel era situato in una zona ad alto rischio e costruito in modo abusivo. Nonostante le udienze in tribunale, le vittime e le loro famiglie hanno ricevuto ben poca giustizia, mentre si ricorda anche una frase infelice di una funzionaria pubblica che ha minimizzato il segnale d’allerta relativo al crollo.

L’autore spiega che scrivere questo libro era un sogno a lungo accarezzato, desiderando rivelare la verità su Rigopiano e lasciare una memoria della madre per la figlia Gaia, che all’epoca aveva solo cinque anni. Matrone ha affrontato una lunga e faticosa fase di scrittura, durando oltre un anno e mezzo, e contemporaneamente ha portato avanti una battaglia legale. Raccontare la sua storia è stato un processo terapeutico che ha sostenuto anche la sua riabilitazione fisica.

La pubblicazione è stata supportata da Studio3A-Valore S.p.A., specializzata nel risarcimento danni, che ha affiancato Matrone sin dall’inizio. L’auspicio di Matrone è che il suo libro possa sensibilizzare non solo l’opinione pubblica ma anche i giudici in vista del processo di Cassazione e dei ricorsi civili per risarcimenti previsti nel prossimo inverno.