tutto sui nuovi smartphone pieghevoli

Dopo aver approfondito lo smartphone Xiaomi più potente, torniamo a trattare le novità del popolare brand. Nel contesto del discorso annuale di Lei Jun, infatti, Xiaomi ha ufficializzato i nuovi smartphone pieghevoli Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip.

Partendo da Xiaomi MIX Fold 4, si punta su un design leggero e su una migliorata affidabilità della cerniera. Questo grazie all’uso di materiali ad alta resistenza, abbinati a un meccanismo di trasmissione in acciaio ceramico al carbonio, resistente all’usura. Il design pieghevole ha uno spessore di soli 4,59mm da aperto e di 9,47mm da chiuso.

Da notare che, per la prima volta, Xiaomi MIX Fold 4 adotta la “All-carbon architecture”, utilizzando diversi componenti in fibra di carbonio T800H. Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mentre i display OLED sono rispettivamente da 6,56 pollici (esterno) e 7,98 pollici (interno). La RAM arriva fino a 16GB e la memoria interna ha tagli fino a 1TB.



Non mancano una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica a 67W e una quadrupla fotocamera posteriore in collaborazione con Leica con sensore principale da 50MP. Il sistema operativo è immancabilmente Xiaomi HyperOS. Xiaomi MIX Fold 4 viene proposto a prezzi di partenza, in conversione, di circa 1.135 euro per il modello da 12/256GB. Esistono anche le varianti da 16/512GB e 16GB/1TB.

Per quel che riguarda Xiaomi MIX Flip, quest’ultimo propone schermi AMOLED da 4,01 pollici e 6,86 pollici (a 120 Hz). Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mentre per quel che concerne la RAM si arriva fino a 16GB. Il massimo taglio di memoria interna è da 1TB.



Sul retro c’è una doppia fotocamera in collaborazione con Leica con sensore principale da 50MP, mentre la batteria è da 4.780 mAh con supporto alla ricarica a 67W. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS e il prezzo di partenza, in conversione, è pari a circa 760 euro per la variante da 12/256GB. Sul mercato ci sono anche i modelli da 12/512GB e 16GB/1TB.

Vale la pena indicare, in ogni caso, che per il momento gli smartphone sono stati annunciati in Cina. Non abbiamo, invece, dettagli per quel che riguarda gli altri mercati, ma ci sarà sicuramente modo di tornare sulla questione in futuro, nel caso i dispositivi arrivino dalle nostre parti.

Nel frattempo, guardando al nostro mercato, potrebbe interessarvi dare un’occhiata all’approfondimento sui migliori smartphone Xiaomi che costano poco.