tutto sotto gli occhi del pubblico, ricoverato d’urgenza in ospedale

L’attore, diventato popolare in tutto il mondo per un ruolo fondamentale ne Il Signore degli Anelli, è caduto da un palco. Lo hanno ricoverato in gravi condizioni

Paura per l’attore del Signore degli Anelli, la famosa saga di film tratta da romanzi di grandissimo successo planetario. L’artista è improvvisamente caduto dal palco di un teatro sul quale si stava esibendo. Subito l’interprete ha ricevuto l’aiuto dei presenti e, in seguito, anche dei sanitari, allertati viste le condizioni di salute riportate. Come sta ora Gandalf?

Ian McKellen si trova ricoverato in ospedale. L’attore, diventato famoso nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, si trovava al Noel Coward Theatre di Londra. Stava recitando quando è caduto dal palco.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale i sanitari hanno deciso di ricoverare per precauzione l’attore di 85 anni, in seguito alle ferite riportate dall’artista. Le sue condizioni preoccupavano, ma sembrerebbero in netto miglioramento.

L’incidente è avvenuto in così breve tempo che il pubblico, anche quello della prima fila, ha creduto che facesso tutto parte dello show. Quando le persone hanno capito che era accaduto, si sono preoccupate profondamente.

Ian McKellen ha urlato per il dolore riportato. Subito lo staff del Noel Coward Theatre ha interrotto lo spettacolo, correndo ad aiutare l’85enne. Hanno riacceso le luci in sala e hanno fatto uscire i presenti, permettendo ai soccorritori di aiutare l’attore.

I medici hanno deciso di ricoverare subito l’attore Ian McKellen. Secondo la BBC, che riporta le parole di un suo portavoce, sarebbe di buon umore e si starebbe riprendendo. Secondo i medici potrebbe riprendersi velocemente. Dopo avergli fatto tutti gli esami e gli accertamenti del caso, lo hanno dimesso.

Tutti i suoi fan erano preoccupati, soprattutto quelli che hanno acquistato i biglietti per il suo spettacolo. Ma secondo i medici potrebbe tornare su un palco già a partire da mercoledì 19 giugno, così da non perdere molto tempo. Per fortuna la caduta è stata meno rovinosa di quanto si è sospettato in un primo momento.