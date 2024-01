Tutto quello che posso dare adesso

Angelina Mango porta un ritmo di cumbia contemporanea sul palco del Teatro Ariston: un debutto in nome del padre.

Una delle voci emergenti del pop con un futuro promettente grazie al lascito del padre, grande icona della storia della musica italiana. Angelina Mango si prepara a debuttare sul palco del Festival di Sanremo, dove si esibirà con il brano “La Noia”. La cantautrice si dice entusiasta di questa opportunità e pronta a condividere la sua musica con il pubblico.

Angelina Mango a Sanremo 2024

“La Noia” è il brano con cui Angelina Mango esordirà al Festival di Sanremo, scritto dalla stessa artista in collaborazione con Madame e Dardust, che ne hanno curato anche la produzione. “Sono molto entusiasta, mi sento come i bambini che aspettano Natale”, racconta l’artista sulla sua partecipazione alla kermesse.

Dopo la madre Laura Valente che il padre Mango, Angelina sarà “la terza della famiglia” a salire sul palco dell’Ariston. Tuttavia, ci tiene a precisare: “Non voglio vedermi come predestinata perché aumenta la responsabilità e la tensione. Preferisco conservare quello stato di stupore che ho da sempre”.

“La Noia”, un contrasto di emozioni

Il singolo sanremese di Angelina Mango, “La Noia”, gioca con i contrasti: nonostante il titolo, è caratterizzato da un ritmo incalzante ed energico tipico della cumbia, un genere musicale popolare in Colombia e Messico. Angelina descrive la sua canzone come un momento di pausa tra gli alti e i bassi della vita, un periodo in cui si cresce di più.

“Non l’abbiamo scritta pensando a Sanremo ma quando abbiamo finito di lavorarci e abbiamo ascoltato il provino, ci ho pensato. Non lascio a casa niente, posso dire di non avere nessun rimpianto, c’è tutto quello che posso dare in questo momento”, prosegue Angelina.

Sul palco dell’Ariston la giovane cantante arriverà con “una canzone in cui credo fortemente, credo in me o non sarei qui e del team che ho attorno”, come spiega lei stessa. Per Angelina, l’unica variabile può essere l’esibizione: “Metto in conto che ci sarà moltissima ansia, paura. Quel palco fa paura però sono convinta che i palchi sono curativi. Tutte le volte che son salita mi è passata tutto, anche quando avevo 39 di febbre. Spero non sia un’eccezione a questa legge meravigliosa”.

Un percorso di successi

Angelina Mango ha lavorato duramente per arrivare a questo punto della sua carriera. Dopo aver pubblicato il suo primo EP quasi quattro anni fa, ha partecipato al talent show “Amici”, dove ha vinto la sezione canto, che per la cantautrice 22enne è stato il suo trampolino di lancio.

Successivamente, ha consolidato il suo successo con i brani “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa’”. Nonostante l’importanza del Festival di Sanremo, Angelina vede questo evento come una tappa, più che un traguardo.

E dopo cosa succederà? La figlia del compianto Mango è già pronta a fare il giro d’Italia nel 2024, con un tour nei club. Di seguito tutte le date in programma, con i biglietti acquistabili su TicketOne: