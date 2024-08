Tutto quello che è successo alla festa di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Benedetta Parodi ha pubblicato il video della serata di festeggiamenti per il suo venticinquesimo anniversario di matrimonio. Ecco cosa è successo.

Lo scorso 11 luglio Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato 25 anni di matrimonio, le stupende Nozze d’Argento. Un momento molto importate per la coppia che ha deciso di condividerlo con parenti e amici, in una serata all’insegna dell’allegria, del buon cibo e della famiglia. Dopo pochi giorni dal party, Benedetta Parodi condivide sui social un video per ripercorrere tutti i momenti più divertenti e significativi della serata. Anche se non può minimamente competere con la dedica del marito, è almeno la scusa buona per sbirciare tutto quello che è successo quella sera (tra musica e cibo).

Fabio Caressa e Benedetta Parodi

La festa per le Nozze d’Argento Parodi-Caressa

Il video pubblicato da Benedetta Parodi su Instagram è dinamico, divertente ed emozionante, riprende non solo una coppia innamorata ma anche una famiglia affiatata e tanti amici che sono stati entusiasti di condividere questo momento di gioia. A corredo del video Benedetta Parodi scrive: “Sono già passati dieci giorni, che serata magica! Indossare di nuovo l’abito di nozze, condividere ancora una volta questo momento con gli amici di sempre ed essere accompagnati dai nostri figli, è stato emozionante e divertente. Auguriamo a tutti di trovare un amore così grande… Grazie alle eccellenze locali che hanno “sposato” la nostra festa, deliziandoci con le bontà del luogo”.

Amici, famiglia e buon cibo sono quindi stati protagonisti della serata, iniziata con una sorta di aperitivo in giardino. Per gran parte del tempo Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono rimasti vestiti casual e molto comodi, in modo da potersi mimetizzare tra la folla e divertirsi tutti insieme in un clima di estrema naturalezza e allegria.

Alla sera, dopo l’aperitivo e la cena, Fabio ha indossato una giacca con bottoniera, ma la sorpresa più grande è stata vedere Benedetta percorrere una sorta di “navata” in pietra con indosso il suo primissimo abito da sposa. Non sono mancati baci appassionati tra i coniugi e il lancio di un bouquet colorato.

Il cibo servito per l’occasione

Materie prime di alta qualità lavorate per diventare piatti semplici ma squisiti. Alla festa per le Nozze d’Argento Parodi-Caressa non potevano di certo mancare un’attenzione sublime per la parte food&beverage.

Tutto è partito con un buffet, dove a farla da padrone c’era una tartare di giovenca maturata, vitello tonnato alla vecchia maniera e cipolle borretane caramellate con aceto balsamico. Si è poi passati alla cena, sempre all’aperto, dove i primi sembra l’abbiano batta da padrone con un risotto mantecato alla perfezione e agnolotti con sugo d’arrosto terminato in padella dalla stessa Benedetta Parodi.

In ultimo? Gelato artigianale e drink per tutti i gusti! Quasi dimenticavamo… la torta nuziale era una fresca crostata con crema e frutta, anche se i più golosi non sono mancate due torte bianche più classiche e base pan di Spagna.