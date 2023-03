tutto quello che devi sapere sul tuo peloso

Il cane fissa mentre fa la cacca? É un atteggiamento molto comune nell’animale domestico. Leggiamo, insieme, che cosa può significare per il padrone.

Quando si adotta un cane si sa bene a cosa si va incontro e che gli si può stare vicino anche nei momenti più intimi, come quello dei bisognini. Anche fido vive questa condizione, che può avvenire in una forma comunicativa importante. Se anche tu noti che il cane fissa mentre fa la cacca sei nel posto giusto per scoprirne il vero significato.

Il cane fissa mentre fa la cacca: il vero significato

Questo comportamento è molto diffuso nell’amico a quattro zampe e non capita mai per caso. Leggiamo, nello specifico, il vero motivo per cui Fido ci guarda mentre fa i bisognini.

Ci sono diversi atteggiamenti, nel peloso domestico, di non facile comprensione e interpretazione. Una cosa è sicura, però: Fido ha sempre bisogno di noi e desidera la nostra presenza costante.

Il cane è un animale che si lega profondamente al suo padrone umano e non fa un passo da solo, senza il suo sguardo e la sua approvazione, importante nel rapporto d’amicizia.

Quando si convive con bau, poi, si possono verificare spesso degli episodi difficili da capire, soprattutto se si è ancora inesperti .

Se si parla delle attività più intime per lui, ad esempio, il cane nasconde il cibo oppure, se parliamo dei suoi bisognini, il cane fa la cacca sul muro, comportamento che ha una causa specifica, la quale va approfondita e risolta.

Fido cerca sempre un contatto con l’umano e lo fa, in particolare, ricercando il suo sguardo. Per l’amico peloso, è essenziale instaurare una complicità con gli occhi, per non sentirsi perso.

Il cane e il momento dei bisogni: perché è importante la presenza

Fido non potrebbe mai vivere bene senza confrontarsi di continuo con il suo proprietario umano, il quale rappresenta la figura di riferimento e sicurezza in ogni momento della sua vita. Continuiamo a leggere l’articolo.

In realtà, se il cane fissa mentre fa la cacca, non è un comportamento che possiamo associare alla sua privacy, anzi!

Si tratta di un atteggiamento che Fido assume davvero inaspettato ma che ha una grande verità del rapporto tra lui e l’umano. Un gesto che vuole significare condivisione.

Il fatto che bau ci fissi mentre fa i suoi bisogni, infatti, non deve farci pensare che abbia a che fare con un nostro disturbarlo e farlo sentire a disagio. Non è affatto così per il peloso.

Dobbiamo sapere che il cane, quando fa così, sta cercando di creare una esperienza comune con il suo padrone umano, qualcosa che possa riguardare anche lui.

Di solito, si può notare che il cane forma anche un cerchio prima di lasciarsi andare ai bisogni.

Secondo gli esperti, questo atteggiamento riguarda diverse razze canine, che allineerebbero il loro corpo con il campo magnetico della Terra prima di fare la cacca.

Solo quando il pet trova la posizione perfetta, quindi, inizia ad osservarci mentre si dedica a questa pratica.

La ricerca di protezione del padrone

É proprio una ricerca di protezione ciò che spinge il cane a fissare l’umano mentre fa la cacca. Occorre capire che, durante la defecazione, un peloso può sentirsi vulnerabile e indifeso, ed è allora che ha bisogno di calmarsi con un nostro sguardo d’intesa.

Mentre Fido cerca di liberarsi, infatti, teme che possa capitargli qualcosa di brutto o pericoloso e sa di non potersi difendere.

Quando l’animale fa i suoi bisogni, in sintesi, è consapevole di poter essere attaccato, in quanto non libero di controllare ciò che succede intorno a lui, una delle situazioni in cui è più debole.

Sempre secondo gli esperti, poi, è necessario in momenti così delicati in cui siamo accanto a bau, non compiere mai gesti improvvisi o mostrarsi insicuri davanti a lui.