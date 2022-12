tutto quello che devi sapere per i cari pelosi

Ai cani piacciono le coperte? Sembrerebbe proprio di sì, ma quali sono i motivi principali che li spingono a nascondersi lì sotto? Scopriamo tutto nell’articolo.

A quanti è capitato di vedere correre Fido alla vista di una morbida e calda coperta, appoggiata sul divano? Ebbene sì, ai cani piacciono le coperte e la cosa ci rende sempre molto contenti e curiosi. Perché in molti si chiedono cosa può spingerli a intrufolarsi e restare lì sotto, senza spostarsi più. Leggiamo qui.

Ai cani piacciono le coperte: i motivi

Le coperte rappresentano una vera attrazione per quasi tutti i cani domestici. Spesso, sono l’unico oggetto della loro attenzione e non guardano più niente intorno a loro. Ecco quali sono i motivi per cui i pelosi le amano così tanto.

Non c’è dubbio alcuno sul fatto che i cani amino dormire e, soprattutto, schiacciare dei bei pisolini lungo la giornata.

A questo scopo, i luoghi più apprezzati e ricercati sono divani e letti nelle stanze private della casa.

Se concediamo ai pelosi l’accesso del nostro letto, possiamo stare certi di ritrovarli distesi lì sopra, a riposare comodamente tra cuscini e coperte.

Riposare e cercare momenti di totale relax è tra le attività preferite dei cari amici a quattro zampe. Quando i bau vogliono dei momenti tutti per loro, capita di trovarli avvolti da grandi e calde coperte, anche nelle loro cucce.

Il bisogno del calore umano

Perché si verifica questo nell’ambiente domestico? Le motivazioni, in realtà, sono davvero tante. Il primo potrebbe essere proprio la ricerca di calore umano o di comfort nel letto, che aiuta molto.

La presenza stessa del padrone umano può spingere Fido a salire sul letto e a lasciarsi avvolgere anche lui da coperte e lenzuola.

Il desiderio di compagnia, di tante coccole e di un momento di serenità sono motivi accettabili per cui ai cani piacciono le coperte. Ma non sono le uniche ragioni per cui le amano.

Ai cani piacciono le coperte: abitudini ereditate

Significano anche riparo e calore dal freddo della casa.

Può capitare che il peloso si senta più protetto e al sicuro nel luogo in cui dorme il suo padrone, e che riesca a sentirsi bene lì.

Si tratta di una abitudine ereditata dai lupi. Le coperte sul letto ricordano ai cani le tane in cui i loro discendenti si nascondevano e si mettevano al riparo da intemperie e pericoli.

Una questione di temperatura

In tanti casi, ai cani piacciono le coperte per la temperatura, il tepore, in una giornata molto fredda, che possono trovare quando si avvolgono in esse.

Durante i mesi più freddi dell’anno, infatti, è ideale per i cani dormire nella cuccia avendo sempre a portata di mano la loro copertina personale, accessorio ottimo per riscaldarli al meglio.

Come dormono i cani: cosa dobbiamo sapere sui pelosi

I pelosi e la passione per le coperte

Vista la grande passione per le coperte che hanno i nostri pelosi domestici, è bene attrezzarsi nel modo giusto, per assicurare loro calore e sicurezza nei mesi invernali. Vediamo come fare.

Con l’arrivo del freddo, è bene organizzare l’ambiente preferito di Fido in casa, il luogo in cui si ritira per riposare e stare da solo.

L’uso della coperta può essere necessario e molto piacevole per i bau della casa, soprattutto quando non riesce a riscaldarsi.

Doniamogliene una tutta per sé, in modo tale da averla sempre nei paraggi e portala non soltanto nella sua cuccia, ma anche se volesse riposare in un’altra zona della casa.

La coperta, inoltre, è utilissima per un altro motivo: per non disperdere il calore corporeo dell’animale.

Sarà necessario scegliere una copertina di tessuto che sia resistente all’umidità e che sia anche facile da lavare dopo l’uso. Per mantenere pulizia ed igiene, è opportuno lavarla spesso, considerando le uscite giornaliere di Fido.

Se il peloso dovesse preferire dormire sempre insieme al padrone, bisogna fargli comprendere, con calma e pazienza, che la stanza non è un luogo adatto a lui, a meno che non si tratti di un’emergenza o di un periodo particolare della sua vita.

Nella casa, il cane può scegliere il posto che più gli piace e in cui si sente a suo agio, ma è bene che impari a rispettare gli spazi.