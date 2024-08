tutto quello che c’è da sapere

Ecco tutti i consigli per congelare le torte salate in modo corretto, come scongelarle e anche come scaldarle per ripristinare la fragranza.

Le torte salate sono un salvacena strepitoso nonché il modo migliore per sfruttare gli avanzi del frigorifero senza che nessuno se ne accorga. Protagoniste di pic nic, buffet e gite fuori porta, è possibile preservarle anche se vi dovessero avanzare. Ecco come congelare le torte salate così da avere a disposizione una fetta (o perché no, tutta la torta) per le situazioni di emergenza.

Come congelare le torte salate

Purtroppo, una volta sfornata una torta salata occorre consumarla nell’arco di un paio di giorni. Tanto è il tempo che si mantiene in frigorifero, se ben coperta con pellicola o chiusa in un contenitore ermetico.

È però possibile prolungarne la durata congelandole. Per congelare una torta salata avanzata fatela raffreddare completamente a temperatura ambiente quindi avvolgetela con la pellicola e riponetela in freezer. Assicuratevi che la temperatura di quest’ultimo sia di almeno -18°C. Potete congelare la torta salata intera, magari per avvantaggiarvi quando avrete ospiti, oppure a fette quando vi avanza.

Tenete però presente che non tutte le torte salate sono adatte a essere congelate. Quelle a base di verdure o insaccati per esempio tendono a perdere sapore e consistenza pertanto il nostro consiglio è di consumarle appena sfornate o comunque entro un paio di giorni. Anche le torte salate preparate con ingredienti congelati in precedenza (per esempio piselli, spinaci, funghi, ecc.) non possono essere congelate.

Ma quanto dura una torta salata in freezer? Se seguite tutti i passaggi indicati, ovvero la portate a temperatura ambiente, la proteggete con pellicola e poi la mettete ad almeno -18°C la torta salata si mantiene fino a 3 mesi. Ricordatevi di segnare, insieme al contenuto della confezione, anche la data di congelamento.

Se anche voi amate questo genere di preparazione, date un’occhiata alle nostre torte salate estive: sono una più buona dell’altra!

Come scongelare le torte salate

Le torte salate vanno fatte scongelare in frigorifero. In questo modo il passaggio avverrà gradualmente e in maniera uniforme. Se lasciata a temperatura ambiente infatti la parte esterna si scongela prima portando alla formazione di una carica batterica. Una volta scongelata, la torta salata va consumata entro un giorno.

Come scaldare una torta salata scongelata

Per ripristinarne la fragranza, il modo migliore è scaldare la torta salata in forno. È pronta quando risulta calda al cuore. Impostate il forno a una temperatura di 180°C e riscaldate il vostro rustico. Se la superficie dovesse colorarsi eccessivamente allora copritela con un foglio di carta stagnola. In alternativa potete optare per la padella, tenendo il fuoco al minimo e mettendo il coperchio, oppure per la friggitrice ad aria. Impostate 150°C e scaldate il tutto per 7-8 minuti. Vi sconsigliamo di riscaldare le torte salate in microonde.