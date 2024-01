Tutto quello che c’è da sapere sul passeggino per il gatto

A cosa serve il passeggino per il gatto: ecco quello che c’è da sapere sul nuovo oggetto sempre più acquistato dai proprietari di felini domestici.

Il modo con cui gli animali domestici vengono trattati dai loro umani è cambiato notevolmente nel corso del tempo. Cani, gatti e altri animaletti vengono ormai considerati parte integrante delle loro famiglie e ormai godono degli stessi diritti degli altri famigliari. I proprietari dei cani e dei gatti si considerano alla stregua di genitori umani dei loro adorati quattro zampe, arrivando perfino a portarli a spasso nei passeggini per bambini. Questi oggetti hanno assunto negli ultimi anni una diffusione sempre maggiore. Ma cosa sono davvero i passeggini per gatti e quando può essere utile utilizzarli?

A cosa serve il passeggino per il gatto? Ecco le caratteristiche di questo oggetto sempre più acquistato

Se già l’idea di acquistare un passeggino per i cani può sembrare inusuale a molti, comprare un passeggino per i gatti sembrerà paradossale alla maggioranza delle persone. Eppure questi accessori sono sempre più venduti tra i proprietari di felini domestici.

Il passeggino per i gatti è in commercio ormai da alcuni anni, ma è solo negli ultimi tempi che si sta diffondendo sempre più nelle case dei proprietari di felini domestici. Molto meno acquistato rispetto al passeggino per cani, quello per gatti può rivelarsi utile sia per gli umani che per i quattro zampe che si trovano in situazioni particolari.

Passeggino per animali: ecco per chi è veramente utile

I gatti, a differenza dei cani, non hanno bisogno di essere portati a fare una passeggiata: o si tratta di esemplari che vivono solamente in casa o di esemplari liberi di uscire da soli e rientrare nelle loro abitazioni. Sono pochi i gatti che vengono accompagnati dai loro proprietari a fare una passeggiata e in questi casi lo scopo è quello di far camminare il felino, quindi portarlo nel passeggino non avrebbe nessun significato. In alcune situazioni, però, il passeggino può rivelarsi utile anche per i gatti.

Gatti domestici abituati a stare all’aria aperta ma impossibilitati a uscire per via dell’età avanzata, delle malattie o di difficoltà deambulatorie a seguito di interventi chirurgici, trarranno giovamento dal passeggino. Questo oggetto, oltre a rappresentare un beneficio per la salute del gatto, consentirà ai proprietari di portare i quattro zampe domestici a fare una passeggiata senza stancarsi.

I tipi di passeggino: come scegliere il più adatto

In commercio sono ormai presenti passeggini per animali domestici di ogni tipo, dimensione e forma. Nella scelta occorre prendere in considerazione alcuni dettagli per garantire il benessere del gatto, comprendendo quale passeggino possa essere il più comodo e indicato. Saranno da preferire i modelli realizzati con tessuto impermeabile, per impedire che si impregnino di acqua, e con chiusura a cerniera. Il passeggino dovrebbe inoltre essere rialzato. Per far abituare l’animale domestico al nuovo oggetto è consigliato lasciare il passeggino vicino al gatto, cercando di incoraggiare il felino ad utilizzarlo anche quando è in casa. (di Elisabetta Guglielmi)