Tutto può diventare Swing a Bisceglie

Da stranotizie
Lunedì 29 dicembre, al Politeama Italia, si terrà lo spettacolo di teatro-musica “Tutto può diventare Swing”, a cura del gruppo “Dietro le Pinte”. L’evento fa parte della 4^ Edizione della Rassegna “Dialoghi in Jazz” e del cartellone “Natale a colori” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bisceglie.

Il gruppo “Dietro le Pinte” è formato da Umberto Giarletti alla voce, Denny Trent alla chitarra, Vittorio Bruno al contrabbasso, Gese Marsico alla batteria e Vito Liturri al pianoforte. “Tutto può diventare Swing” è uno spettacolo che combina musica, storia e narrazione musicale, ripercorrendo le tappe più significative della storia dello swing. Il testo originale integra la musica, la storia e la narrazione musicale in una modalità inedita, con esilaranti sketch comici e ricordi degli autori e dei testi più significativi.

Lo spettacolo racconta gli anni ’50 e ’60 attraverso la musica che ha scandito il tempo della ripresa della nostra Italia nell’immediato dopoguerra e negli anni del boom economico. La voce di Umberto Giarletti, cantante internazionale, sarà affiancata da musicisti di eccellente valore come il clarinettista Francesco Manfredi e il contrabbassista Vittorio Bruno.

L’associazione AlterAzioni ha scelto di proporre lo spettacolo del gruppo “Dietro le Pinte” per le festività natalizie, nell’ambito di “Dialoghi in Jazz”, una rassegna giunta alla sua quarta edizione. Lo spettacolo si arricchisce di coinvolgenti momenti con il pubblico e vuole essere un momento di avvicinamento alla cultura jazzistica del nostro tempo. L’appuntamento è per lunedì 29 dicembre, porta ore 20.30, inizio ore 21.00, e i biglietti si possono acquistare on line o al botteghino.

