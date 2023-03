Tutto pronto a Hollywood, 'Everything Everywhere All At Once' favorito per l'Oscar

Tutto pronto al Dolby Theatre di Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Awards. Occhi puntati da tutto il mondo sulla cerimonia di stasera alle 20 ora locale (in Italia saranno le 5 del mattino e si potrà seguire su Sky e in chiaro su TV8) per vedere se realmente il film favorito ‘Everything Everywhere All At Once’, si aggiudicherà l’ambita statuetta. L’eccentrica avventura nel multiverso dovrà però affrontare la concorrenza di ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’) e ‘The Banshees of Inisherin’ (‘Gli spiriti dell’isola’), tra gli altri. Austin Butler, Brendan Fraser, Cate Blanchett e Michelle Yeoh sono tra i favoriti nelle categorie dei migliori attori e attrici.

La 95a cerimonia degli Academy Awards sarà presentata da Jimmy Kimmel per la terza volta, dopo le edizioni del 2017 e del 2018. Il comico statunitense probabilmente ricorda ancora quando, durante la cerimonia del 2017, era stato erroneamente annunciato il vincitore sbagliato del miglior film. Uno scambio di busta aveva attribuito a ‘La La Land’ la vittoria, salvo poi scoprire un attimo dopo che la statuetta era stata assegnata in realtà a ‘Moonlight’. Durante la conferenza stampa al Dolby Theatre mercoledì, Kimmel ha scherzato sul fatto che il tappeto rosso abbia cambiato colore per la prima volta dal 1960: adesso è color champagne. Riferendosi a Will Smith che ha schiaffeggiato Chris Rock agli Oscar dello scorso anno, Kimmel ha osservato: “In molti si sono chiesti se ci saranno problemi quest’anno, se ci saranno violenze. Certamente spero di no. E credo che la decisione di mettere un tappeto champagne piuttosto che uno rosso dimostri quanto siamo fiduciosi che non verrà versato sangue”.

La decisione di cambiare il colore del tappeto è stata effettivamente presa per motivi pratici, secondo quanto riferisce ‘The Hollywood Reporter’. Il nuovo colore consentirebbe infatti agli organizzatori di “passare più agevolmente dagli arrivi diurni a un ambiente serale elegante”.

Secondo la tradizione dell’Academy, i quattro vincitori degli Oscar per il miglior attore e la miglior attrice dell’anno precedente consegnano i premi ai loro successori. Quest’anno però sul palco ci saranno solo tre dei vincitori del 2022 – Jessica Chastain, Ariana DeBose e Troy Kotsur – perché il quarto, Will Smith, è stato bandito per dieci anni dalla cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock dell’anno scorso. Le altre star impegnate a premiare i vincitori delle altre categorie saranno Harrison Ford, Nicole Kidman, Samuel L Jackson, Dwayne Johnson, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, John Travolta, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Florence Pugh e Halle Berry. A loro si uniranno Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Hugh Grant, Salma Hayek Pinault, Melissa McCarthy, Halle Bailey, Janelle Monáe, Questlove, Elizabeth Olsen e Pedro Pascal.

Tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia spicca Rihanna, il cui show al Dolby Theatre di Los Angeles arriva esattamente un mese dopo la sua elettrizzante esibizione al Super Bowl. Rihanna canterà ‘Lift Me Up’ (da Black Panther: Wakanda Forever), nominata per la migliore canzone originale. Il candidato più accreditato all’Oscar in questa categoria, però, è ‘Naatu Naatu’, colonna sonora del film indiano ‘RRR’, che sarà eseguita alla cerimonia da Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava. David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu eseguiranno ‘This Is A Life’ (da ‘Everything Everywhere All at Once’), mentre Diane Warren e Sofia Carson canteranno ‘Applause’ (dal film ‘Tell It Like a Woman’). Non canterà invece Lady Gaga, nonostante la sua canzone ‘Hold My Hand’ (dal film ‘Top Gun: Maverick’) sia la quinta candidata nella categoria. Tuttavia, siccome presenzierà alla cerimonia, i fan sperano che possa ancora esibirsi a sorpresa. Infine Lenny Kravitz si esibirà durante la sezione ‘In Memoriam’, che rende omaggio ai personaggi del cinema morti nell’ultimo anno.