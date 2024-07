tutto merito di Dungeons & Dragons

Uno studio condotto dall’Università Nazionale d’Irlanda a Cork ha portato alla luce un’inaspettata fonte di equilibrio psicologico: il gioco di ruolo Dungeons and Dragons. La ricerca ha rivelato come l’immersione nel mondo fantastico di D&D possa offrire benefici che vanno ben oltre il semplice divertimento.

Non è la prima volta che parliamo del gioco di ruolo più conosciuto al mondo nella sua funzione terapeutica, ma questa volta lo studio è differente. Coinvolgendo un campione rappresentativo di giocatori di età compresa tra i 20 e i 50 anni, ha utilizzato interviste semistrutturate per esplorare in profondità le esperienze individuali legate al gioco.

Attraverso un’analisi qualitativa delle risposte, i ricercatori hanno scoperto che D&D offre ai partecipanti un’opportunità unica di evasione dalla routine quotidiana, consentendo loro di immergersi in un universo immaginario in cui possono esprimere liberamente la propria creatività.

Ma i benefici di D&D vanno oltre la semplice fuga dalla realtà. Come sottolineato dallo psicologo Carl Jung, l’esplorazione di mondi fantastici può favorire un processo di auto-scoperta e crescita personale. Infatti, i giocatori intervistati hanno riportato di aver sperimentato un maggiore senso di autonomia e di aver sviluppato nuove competenze sociali grazie alle interazioni con i compagni di gioco.

Come evidenziato dallo scrittore Robert Anthony Salvatore, giocatore anche lui di Dungeons and Dragons: “Il gioco di ruolo è un’esperienza che ti cambia la vita. Ti permette di esplorare aspetti di te stesso che non avresti mai scoperto altrimenti“. E proprio questa esplorazione interiore sembra essere la chiave per comprendere i benefici psicologici di D&D.

Vale la pena ricordare che anche altri giochi fanno bene al cervello. Tuttavia, qualcuno pensa ancora che portino i bambini sulla brutta strada, non sapendo invece che è tutto il contrario!