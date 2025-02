Tutto Falso: Denunciata Ventenne

Una giovane rumena di 20 anni è stata denunciata per accattonaggio molesto dalla Polizia di Stato di Como presso un centro commerciale di Montano Lucino. La donna, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata scoperta mentre simulava una disabilità per raccogliere donazioni. La segnalazione è stata fatta da un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio che, insospettito dal comportamento della giovane, ha allertato le forze dell’ordine.

Intorno alle 16.00, una volante della polizia è intervenuta e ha trovato la donna intenta a chiedere sottoscrizioni per una presunta associazione benefica per bambini poveri. Gli agenti hanno rinvenuto un foglio A/4 contenente un falso certificato regionale per disabili non udenti, insieme a una lista di firme e donazioni che ammontavano a 140 euro. L’associazione dichiarata dalla donna per la raccolta fondi è risultata inesistente.

Portata in Questura a Como, sono stati verificati i suoi precedenti penali, che includevano truffe e furti, e sono emersi diversi alias utilizzati in passato, evidenziando un modus operandi fraudolento già consolidato. Questo episodio mette in luce il problema dell’accattonaggio molesto e delle truffe legate a presunti scopi benefici, che colpiscono spesso le persone più vulnerabili.