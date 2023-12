“Tutto diventa normale”, tutta la malinconia del brano di Ultimo

“Tutto diventa normale” è uno dei 14 brani che compone l’ultimo disco di Ultimo, intitolato “Alba”: scopriamo il significato.

Nel ricordo di una relazione ormai finita, Ultimo canta la sua “Tutto diventa normale” con un senso di malinconia, accompagnato da una contrapposta musica “felice”. Parte delle 14 tracce dell’ultimo album “Alba”, il singolo ha raggiunto la certificazione dorata FIMI a poche settimane dalla sua pubblicazione.

Il significato di “Tutto diventa normale”

Ultimo definisce “Tutto diventa normale” come l’altra faccia di “Amare”, terza traccia che compone l’album Alba. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, il singolo parla di una relazione finita e della fine di un sentimento.

“C’eravamo tanto amati io e te”, canta il ritornello, ricordando i bei momenti vissuti insieme all’ex. Ma, nonostante la storia d’amore sia terminata, l’artista continua a viaggiare nei ricordi, come se ciò possa aiutarlo a guarire e ritornare ad una nuova normalità.

Tutte le cose belle diventano normali al di là dell’amore, dice Ultimo. E qualsiasi evento alla fine ti porta a una normalità anche un po’ noiosa, sottolineando l’idea che anche l’amore passionale può svanire con il tempo e diventare solo un’altra parte della vita.. “Tutto diventa normale” crea così un dualismo tra la musica “felice” e il testo malinconico del brano.

Ultimo, l’album “Alba”

Con Alba – uscito il 17 febbraio e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico – il cantautore prova a rinascere. Ogni singolo al suo interno porta il marchio inconfondibile di Ultimo, che si lascia trasportare dal suo sound unico.

E’ stato lo stesso Nicolò ad annunciare il nuovo disco attraverso un post su Instagram. Si tratta del secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e 1° in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive dalla sua uscita in primavera.

Di seguito la tracklist del disco:

Alba Nuvole in testa Amare Tutto diventa normale Tu Vivo per vivere Ti va di stare bene Vieni nel mio cuore Sono pazzo di te Joker La pioggia di Londra Tornare a te Le solite paure Titola di coda

Ecco la canzone di “Tutto diventa normale”: