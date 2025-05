Tutto conduce a lui, su Sempio non c’è nulla

Si riapre il caso del delitto di Garlasco, a quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio in concorso, spingendo i genitori di Chiara, Rita e Giuseppe, a ribadire la loro convinzione: l’unico colpevole resta Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere, ora in semi libertà. I Poggi esprimono rassegnazione per le nuove indagini, le quali, secondo loro, mirano a riaprire un processo ormai chiuso. Sottolineano che tutti gli indizi raccolti puntano verso Stasi: la bicicletta nera mai menzionata, le scarpe pulite incompatibili con la scena del crimine, e l’assenza di alibi.

Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, conferma la solidità delle prove contro Stasi, affermando che eventuali falle nell’alibi di Sempio non inciderebbero sulla condanna del suo assistito. Tizzoni denuncia anche la fuga di notizie dalla procura che ha alimentato le nuove indagini, le quali, a suo avviso, non possiedono basi solide. Sempio, già soggetto a indagini precedenti, ha avuto il proprio profilo genetico rinvenuto in casa Poggi, ma l’indagine fu archiviata. Recenti sviluppi indicano una nuova testimonianza che potrebbe mettere in discussione il suo alibi per il giorno dell’omicidio.

In aggiunta, una “terza persona” è emersa nelle indagini, potenzialmente utile a contestualizzare la presenza di Sempio il giorno dell’omicidio. La madre di Sempio ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, mostrando malessere al menzionare un testimone. La figura di questa terza persona rimane avvolta nel mistero.