Tutto ciò che sappiamo sul suo lancio

Secondo l’insider Ross Young, Samsung prevede di lanciare il Galaxy Z Flip FE nel 2025, puntando a soddisfare la crescente domanda di smartphone pieghevoli più economici. Il nuovo dispositivo dovrebbe utilizzare lo stesso display del Galaxy Z Flip 7, ma per contenere i costi, Samsung potrebbe impiegare componenti meno costosi come fotocamere e un chipset di generazione precedente.

Attualmente, non ci sono piani per un modello più economico del Galaxy Z Fold, poiché Samsung si concentra sul Galaxy Z Flip. Si ipotizza che il Galaxy Z Flip FE possa utilizzare un chipset Exynos 2400 o la variante Exynos 2400e, con la possibilità di integrare il nuovo Exynos 2500. La configurazione delle fotocamere potrebbe essere simile a quella del Galaxy Z Flip 6, che ha già una carenza di fotocamere teleobiettivo, mentre il Galaxy Z Flip 7 potrebbe ricevere aggiornamenti significativi, inclusi un nuovo modulo teleobiettivo capace di ingrandimento 3x.

Il lancio del Galaxy Z Flip FE nel 2025 mira a rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili al pubblico. Anche se non ci sono dettagli definitivi sulla disponibilità o sulla data di lancio, il secondo trimestre del 2025 è atteso come un periodo cruciale per ulteriori annunci. Le aspettative sono alte, con speranze che Samsung realizzi un’alternativa economica ai suoi modelli precedenti.

In termini di confronto, il Galaxy Z Flip FE si porrà tra i modelli precedenti, il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Z Flip 7. È previsto che presenti lo stesso display del Galaxy Z Flip 7, offendo una qualità visiva elevata a un prezzo ridotto, ma comporterà compromessi nelle specifiche hardware. La configurazione fotografica dovrebbe essere simile a quella del Galaxy Z Flip 6, mancando di un teleobiettivo e mantenendo solo le fotocamere principali e grandangolari.

Per quanto riguarda la potenza di elaborazione, il Galaxy Z Flip 6 è dotato del chipset Exynos 2200, mentre il Galaxy Z Flip FE potrebbe utilizzare chip più datati per contenere i costi. Questa scelta strategica rende il Galaxy Z Flip FE interessante per gli utenti che cercano un dispositivo pieghevole a un prezzo accessibile.

Con il lancio di modelli più economici come il Galaxy Z Flip FE, Samsung potrebbe avvicinare i telefoni pieghevoli a un pubblico più ampio, trasformando un segmento fino ad ora riservato agli early adopters in un’opzione concreta per tutti.