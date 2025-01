Tutto ciò che sappiamo fino ad oggi

Il Galaxy S25 Ultra, previsto per essere presentato il 22 gennaio 2025 durante il Galaxy Unpacked, sarà uno dei primi smartphone flagship dell’anno. Questo modello utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, promettendo prestazioni elevate, simili a quelle dell’A18 Pro di Apple. Sarà preinstallato con One UI 7 su Android 15.

Il design del S25 Ultra potrebbe cambiare, con angoli più arrotondati per un miglior comfort, mantenendo comunque la finitura porosa in titanio dell’S24 Ultra. Nonostante il cambiamento, l’estetica professionale non perderà il suo fascino. Saranno mantenute caratteristiche come la S Pen, la resistenza IP68 e i doppi altoparlanti. Il dispositivo sarà leggermente più sottile e leggero rispetto al suo predecessore.

Per quanto riguarda i colori, il S25 Ultra presenterà tonalità come Titanium Black, Gray, Jade Green, Jet Black, Pink Gold, Silver Blue e White Silver. Il display rimarrà un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, ottimizzato dal nuovo rivestimento antiriflesso. Il sensore di impronte digitali a ultrasuoni sarà riproposto, mantenendo l’ottima velocità e precisione.

Nel settore fotografico, il S25 Ultra dovrebbe mantenere la configurazione di fotocamere dell’S24 Ultra con una principale da 200 Megapixel e telecamera ultra-grandangolare, ma potrebbe aggiornare quest’ultima a 50 Megapixel. L’elaborazione delle immagini beneficerà del nuovo processore, con potenzialità per modalità fotografiche innovative. La fotocamera frontale rimarrà a 12 Megapixel.

Sotto il profilo delle prestazioni, lo Snapdragon 8 Elite, realizzato con tecnologia a 3 nm, promette miglioramenti significativi e potrebbe supportare fino a 16 GB di RAM in alcune varianti. La versione con 12 GB di RAM rimarrà per il modello da 256 GB. In ambito software, il Galaxy S25 Ultra offrirà Android 15 con One UI 7, evidenziando miglioramenti basati su intelligenza artificiale e una user experience rinnovata, mantenendo il supporto per 7 anni.

La batteria rimarrà da 5.000 mAh, standard per i flagship, con ricarica cablata da 45 W e wireless da 25 W. Ultimamente, si è parlato anche di accesso gratuito a Gemini Advanced per i modelli Galaxy S25, un’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Grandi sorprese non sono attese, ma si rimane in attesa di ulteriori dettagli prima della presentazione ufficiale.