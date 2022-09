tutto ciò che è necessario sapere

Come si difende la volpe dai predatori? In realtà, non scappa subito come ci si immagina. Scopriamo questa e altre interessanti curiosità su questo fantastico animale.

In natura, la volpe rappresenta uno degli animali più belli e interessanti, una creatura divenuta, nel corso della storia, simbolo di fiabe e storie fantastiche. Sono tante le caratteristiche e le abitudini di questo animale prevalentemente notturno e non tutte sono conosciute. Ad esempio, come si difende la volpe dai predatori? Leggiamo qui, soffermandoci su altre curiosità.

Come si difende la volpe dai predatori?

Questo predatore selvatico è conosciuto per il suo essere schivo e diffidente non soltanto nei confronti degli umani ma anche degli altri animali. In che modo li affronta se li trova sul suo cammino? Vediamo meglio qui di seguito.

Tra gli animali più ammirati e misteriosi che esistono, la volpe ricopre un ruolo importante, in quanto si può distinguere per la grande intelligenza, astuzia e utilità per l’uomo.

La volpe nasce come creatura notturna, ma la si può vedere attiva anche durante il giorno, una specie molto territoriale e che è anche molto competitiva con gli altri animali.

Si tratta di un animale capace di adattarsi in qualsiasi ambiente naturale e contesto per sopravvivere. Ma come si comporta con gli altri? Cosa fa quando avvista qualcuno da lontano?

Esistono 12 diverse specie di volpi nel mondo e il più diffuso è la volpe rossa (o volpe comune), la quale vive anche in Italia.

Ebbene, ogni volpe conserva la sua natura selvaggia, anche se alcune riescono, ormai, ad essere addomesticate. Se una volpe si imbatte in uomini o altri animali più grandi di lei, di cui ha molta paura, il suo istinto le dice di scappare via velocissima.

Tale reazione che appartiene a questa specie mansueta e schiva, non nega comunque una particolare difesa verso il pericolo che ha di fronte a lei.

Infatti, esiste la famosa volpe artica, la quale prima di allontanarsi mostra i denti e gli artigli affilati, utili strumenti di difesa contro gli animali grandi e forti.

La volpe: cosa mangia, dove vive, caratteristiche e curiosità

La volpe e lo stile di vita: altre curiosità

Questo curioso animale selvatico ha subito un addomesticamento, una evoluzione che l’ha portato ad abituarsi al contatto con gli umani. Leggiamo di più qui di seguito.

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, la volpe è uno di quegli animali timorosi e sempre all’erta durante la loro vita nel mondo che li circonda.

Essendo comunque abituato a vivere e a cacciare di notte, il carattere della volpe non è molto predisposto all’interazione con gli altri animali.

Come si difende la volpe dai predatori: nutrirsi di tutto

Dà la caccia alle sue prede, in base all’habitat in cui si trova, e può mangiare quello che trova sulla sua strada, anche se è carnivora.

Predilige, infatti, la selvaggina, quindi galline, quaglie, lepri, ma non disdegna ciò che può essere vitale per lei, come le bacche e gli insetti.

Una curiosità sulla volpe riguarda proprio il modo in cui catture le prede. L’animale compie un balzo in aria, creando un angolo di 40° e arrivando a toccare i 5 metri, così da cadere proprio sulla sfortunata preda.

Per soddisfare la sua fame, la volpe deve muoversi molto e arrivare anche nei pressi di case e fienili. I luoghi in cui la si può incontrare sono, comunque, i boschi e i classici nascondigli di piccoli animali (roditori, lepri, conigli).

L’aspetto grazioso e il carattere difficile

Il suo aspetto, poi, è davvero incantevole e grazioso. Dotato di una bella pelliccia soffice dal colore mutevole in base al periodo dell’anno. Con un musetto lungo e affusolato e le orecchie dritte e appuntite, è riconoscibile ovunque.

Mano a mano che si avvicina ai luoghi abitati dagli umani, in cerca di cibo, la volpe tende a evolversi e ad addomesticarsi, mutando un po’ il suo carattere opportunista e difficile.